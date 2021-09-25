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保安局函支聯會：燭光集會歌頌反革命 鄒幸彤稱活動屢獲警方協助：是否指摘同僚國安共犯

【明報專訊】保安局擬建議行政長官及行會將支聯會剔出公司登記冊，限支聯會昨日前回覆。支聯會昨回覆保安局，稱該會全體常委失去人身自由，無法開會討論；身在獄中的副主席鄒幸彤於社交網站發布回函，披露國安處致支聯會的56頁信件，當中形容「天安門事件」是意圖推翻共產黨領導的「反革命暴亂」； 並指支聯會結束一黨專政、建設民主中國兩綱領挑戰中共領導，「因而」危害國家主權。鄒幸彤回覆稱，部分活動曾獲警方及政府部門協助，反問保安局是否指摘同僚協助危害國安的共犯。

鄒幸彤公開剔除支聯公司註冊覆函

鄒幸彤facebook昨貼出她於本月18日回覆保安局長鄧炳強的信件，提及對方本月10日發予支聯會、有關擬建議行政長官及行會將支聯會剔出公司註冊的「建議書」厚達56頁，詳列支聯會過往32年活動，包括燭光集會、街站、研討會等均被列作罪證。鄒表示，支聯會一直堅持五大綱領，活動均合法舉行，往往獲警方及政府部門協助，如提供場地、交通改道、疏導人流、發不反對通知書等。對活動被國安處描繪為危害國安，她問保安局，「豈非有指摘同僚為協助危害國家安全之共犯之嫌？」

稱僅個人意見 籲鄧炳強無愧良知

鄒幸彤披露保安局對支聯會4項指控，包括稱天安門事件是意圖推翻中共領導的反革命暴亂；燭光集會以及釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任3個綱領合理化及歌頌事件；以及餘下兩綱領結束一黨專政、建設民主中國危害國安等（見表）。鄒逐一回應指控，稱對國安處照單全收「中共有關六四事件扭曲事實的說法」表示遺憾，要求收回。她促請鄧炳強慎重考慮剔除支聯會公司註冊的建議，「並以尊重事實、尊重六四死難者、及尊重港人的結社、言論及政治權利的態度，作出真正無愧良知的決定」。鄒在信中強調，她的回函僅反映個人意見，未經其他常委討論。

蔡耀昌：常委失自由 無法開會討論

支聯會公司秘書蔡耀昌昨就問題回覆保安局長，稱該會現時全體在任常委均失去人身自由，無法開會全面討論，現階段難詳細和逐點回應。支聯會嚴正指出，不認同也不接受警務處和保安局對支聯會的定性，也看不到政府有清晰和足夠理據指稱支聯會的存在是危害國安、公共安全及公共秩序，重申支聯會在香港合法註冊運作超過32年，認為對支聯會任何無理指控及任意取締均違反《基本法》第27及39條等的結社自由保障。

支聯會補充，該會現正啟動解散程序，將舉行（今日）特別會員大會就自動清盤特別決議表決，通過即進入清盤，實質上等於已告解散。

保安局回應稱，保安局長會將所有相關資料，包括所有申述，提交行政長官會同行政會議按《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）第360C條考慮，由於個案尚待有關方面考慮，暫未能提供細節。

另外，近日多名骨幹成員涉違反國安法而被捕的賢學思政，昨晚在fb宣布解散，並即日起遣散組織所有成員及義工，和停止組織一切事務。

相關字詞﹕國安法 保安局 支聯會解散

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