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倡引入新規劃工具 測量師：難大增單位

【明報專訊】今次研究亦建議引入新規劃工具，例如地積比率轉移及整合街區等。測量師學會前會長何鉅業認為，油旺人口密度高，即使透過規劃手段增加可建樓面面積，但目的是增加人均居住面積，改善居民生活質素，是「重質不重量」，估計重建後單位數目與現時相若，難大幅增加。

發展局文件指出，市建局研究發現油旺按現有市區更新模式，在嚴重市區老化的高密度地區內，欠缺可持續性和財務可行性，故須引入新規劃工具，例如地積比率轉移，將受規劃限制或重建潛力有限的土地發展權，轉至給擬議增加發展密度的地盤。何鉅業認為，若可將舊建築的地積比轉移至其他項目，有助歷史建築保育。

新工具：轉移地積比整合街區

文件又提及，區內逾400幢樓宇現有地積比率超出上限，於現有機制下原址重建在財政上不吸引或不可行，地積比率轉移可增加重建潛力。

另外，日後每個「整合街區」將劃分成不同地塊，而封閉道路所帶來的建築樓面面積，將按比例分配給各地塊。由於日後可增地積比率，研究建議發展商應為「整合街區」日後的市區更新工作提供財務資助以作回饋，包括封閉道路及興建公眾休憩用地。市建局會在「整合街區」發展範圍內尋找合適地盤，以「港人首次置業」形式興建資助房屋。街道整合所產生的休憩用地約5.44公頃。文件提及擬議「整合街區」的範圍涉大南街、弼街等，現時尚未有詳細方案。

相關字詞﹕地積比率 油旺重建 市建局

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