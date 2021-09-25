市建局油旺重建藍圖 政府支持方向 整合街區減兩成道路 增樓面面積 人口不變

冀明年公布首批改劃建議

未交代單位數目收購金額

市建局於2017年開展油麻地、旺角地區規劃研究，發展局昨日向立法會提交文件指研究已完成，並提出重建概念與方案，並無交代重建後單位數目及涉及收購金額等。市建局行政總監韋志成今年6月曾發表網誌稱，油旺區舊樓收購成本或涉逾萬億元。

市建局在文件表示，短期內會就重建計劃諮詢專業團體意見。發展局稱會與市建局敲定各項實施細節，期望2022年公布首批改劃建議。

研究涵蓋油旺地區面積約212公頃，結果顯示區內人均居住面積18.7平方米，較全港中位數21.4平方米為低；道路佔土地面積40%以上，區內缺乏泊車設施，違例泊車嚴重，而區內34個主要路口中，有4個已超過剩餘交通容量。此外，區內公共休憩用地欠19公頃，嚴重不足。

研究範圍內的3350幢樓宇中，65%樓齡逾50年，37%為「三無大廈」，且重建步伐緩慢，在過去20年，當局只簽發53份入伙紙，超過800幢樓宇無重建潛力或重建潛力為負數。

分3「市區更新潛力地區」

提5「發展節點」各有主題

市建局研究的規劃願景是「重塑油旺成為一個宜居、可持續、多元化及具活力的都市核心圈」，將油旺區分為5個「市區更新潛力地區」，當中旺角東、西為「動力商貿區」，大角嘴為「綠悠社區」，油麻地北及南為「歷史文化生活區」；研究又根據各項目的發展密度、人口規模等制定不同規劃目標及發展密度，但整體人口規模不變，均是以現有人口21.3萬作上限，人均居住面積介乎22至26平方米，人均休憩空間面積介乎2.5至3.5平方米。

花墟水渠變水道公園

在各個「市區更新潛力地區」中，研究提出5個「發展節點」，各有主題，例如建議將現時旺角東花墟徑的水渠改建為水道供市民消閒康樂之用，並興建大型水道公園，配合花墟道活化及太子道西唐樓保育；而油麻地果欄會活化為具特色的旅遊景點（見另稿）。

至於旺角東、旺角西及油麻地西均興建綜合混合發展項目，包括打造成休閑和社區地標，當中旺角東、西均興建大型露天廣場。

港人首置形式建資助屋

研究又指出，全面實施概念藍圖後，可改善研究範圍的發展潛力，帶來公眾利益，包括增加人均居住面積、增加休憩用地及提供資助房屋等。目前研究範圍內只有一小部分公營房屋，市建局會在整合街區發展範圍內尋找合適地盤，以「港人首次置業」形式興建資助房屋，選址均有便利的公共交通，並鄰近政府、機構或社區用途設施，實際供應量將按資源、技術可行性和政府政策而定。

另外，研究提出透過改動道路網絡，包括封閉道路和將部分商業街更改為全時間或部分時間行人專用區，減少約兩成道路空間，並提供大型地底公共停車設施，以改善交通擠塞；另建議擴闊行人道、建築物後退、翻新部分後巷、興建新的行人隧道、高架行人道及劃定行人專用區，以加強區內易行度。

區議員憂人口不均交通更塞

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，政府需詳細交代資助房屋與私人樓宇細節，包括因應當區有不少基層住戶，是否會有公屋供應；當局亦有必要交代重建方案下的融資安排。油尖旺區議員胡穗珊認為旺角交通擠塞已非常嚴重，擔心轉移地積比及整合街道等，會令區內人口密度增加及變得不平均，「重點發展地區會變成好多個觀塘裕民坊，人流變得更集中」，但商業車輛仍會駛入這些區域，擠塞情况更是難以想像。

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