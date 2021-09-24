【Emily】紅館國慶晚會 後生做粵劇 文工團表演

晚會搵嚟歌手菊梓喬、泳兒表演，咁有冇搵受年輕人歡迎嘅當紅男團表演？蔡冠深就話「你都知啦，𠵱家個氣氛要正能量，希望年輕人正能量」，話要培育愛國愛港、健康陽剛嘅青年，「咩男團我唔識啦」。

被問有冇當紅男團 蔡冠深：唔識

蔡冠深話今年國慶意義重大，係《港區國安法》實施後，止暴制亂、長治久安嘅第一個國慶，所以有兩節駐港解放軍文工團表演；疫情關係，紅館只能八成入座，所以只會透過地區團體派出4800張門票，觀眾都要戴口罩、用「安心出行」App，表演者就要做核酸檢測。

除咗文藝晚會，籌委會仲贊助國慶早上喺無綫播放電影《我和我的祖國》，仲會喺電車貼上國慶標語兩星期。

咁會唔會落區？蔡冠深話今次唔想太高調，選委會選舉時佢都落咗區，「太多唔好嘛」，國慶要慶祝，但唔需要太鋪天蓋地。

作為當然選委會唔會支持特首林鄭月娥連任？佢話集中好選委會工作先，「都未開始諗立法會，特首選舉就更遠」。