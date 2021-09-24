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2021年9月24日星期五
港聞二
漏開藥病人不治 兩醫認過失停牌 換肝鄧桂思案 社協質疑院方當年涉隱瞞未追究
警4年未交調查報告 死因研訊無期
當年未成年求捐肝救母 長女優異成績大學畢業
圖搶槍青年囚57月 官斥非常鹵莽 指倘槍沒鎖後果嚴重 箍途人頸罔顧法紀
初選案11‧29再訊 何桂藍被拒保釋
黃沅琳不准保釋 偕賢學3人11‧3訊
偕張耀升入火場同袍 20分鐘後稱「唔見咗阿sir」
刀嚇便利店員充值WeChat 黑漢被捕
稱如無分裂意圖 為何慶祝雙十 鄧炳強雙十論後 港人停紀念辛亥革命
起重機溜前欲救車 車場東主車罅夾死
支聯會明開會決議通過解散 鄒幸彤：解散難避罪責 棄抗爭非選項
原海事處副處長施金獎 接任副廣播處長
率團訪四川 林鄭：「黑暴」傷內地同胞感情
臨時選民冊後日發表 較去年淨增400人
大灣區GBA新聞：500米高樓 不准建，說再見
灣區手記：微信與卡片 ／文：尚東美
灣區一周
民建聯倡「四司十四局」 增副政務司長 促定問責官員職效指標 政制及內地事務局改名「內地」先行
倡增副局政助 地區專員納問責制
下月創科嘉年華展科研成果 科大系統增一車位優勢 助李慧詩摘銅
襲擊強姦女友女兒 倉務員囚10年6周
廚師屢非禮女兒囚20月 官：摧毁童年
新接種長者獲超市券 早打針老翁批不公平
復必泰研究：5至11歲有效 何栢良：未評估心肌炎風險
7歲女會所泳池溺斃 父涉疏忽照顧被捕
走私船撞快艇 兩人墮海一死
阻醉漢舞刀雙雙墮海 男子被揭疑黑工
尊子漫畫
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【Emily】中秋後長洲北眺亭「燒燶」 前議員多謝有心人清潔
【Emily】辛亥革命110年大會 中聯辦羅永綱露面
【Emily】張復熾任九龍中醫院聯網總監
【Emily】紅館國慶晚會 後生做粵劇 文工團表演
【Emily】太空館變身「微笑菠蘿包」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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