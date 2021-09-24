復必泰研究：5至11歲有效 何栢良：未評估心肌炎風險

赴英婦確診 寶勒巷酒店強檢

昨新增的兩宗輸入個案中，兩名患者均在巴基斯坦接種兩劑科興，其中一人驗出L452R變異病毒株，另外一名患者因病毒量不足，無法做病毒基因排序。

此外，衛生防護中心調查一宗外地確診，52歲女子9月8日在港驗出陰性，11日乘CX255前往英國，兩日後在當地驗出陽性。她4至5月在內地接種兩針科興，潛伏期在港曾入住的尖沙嘴寶勒巷晉逸精品酒店納入強制檢測。

何栢良昨在港台《千禧年代》稱，輝瑞日前於官網披露部分資料，顯示研究涉約2200名5至11歲兒童，接種劑量為成年人三分之一、即10微克，相隔21天接種第二針，結果發現該批兒童打第二針後的抗體水平與16至25歲群組相若，估計打針有一定成效，但輝瑞未有公布預防成效，認為不能單看抗體水平。

研究涵2200人 何：評估風險要萬計資料

他續稱，年輕人接種最關注的風險之一是心肌炎，目前每5000至1萬或2萬名接種者，就會有一宗心肌炎，但輝瑞只有2200人的數據，無法評估接種後心肌炎風險，認為現階段數據不足。他認為，美國5至11歲兒童染疫後重症個案，每1萬人都不足一宗，如接種目的是減少重症或死亡，起碼要有數以萬計統計資料，才能評估接種後心肌炎等潛在風險，是否得益大於風險。

（新冠疫情）