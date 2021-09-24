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港聞二

新接種長者獲超市券 早打針老翁批不公平

【明報專訊】政府新冠疫苗外展隊昨起一連3日於石籬社區會堂提供科興疫苗接種服務，另外葵青工商業聯會等4機構舉辦「葵青區長者新冠疫苗接種鼓勵計劃」，本月1日至10月31日打一針即可登記換領200元超市禮券，名額約6000個，派完即止。不過，昨有大批9月前已打針的長者來領超市禮券，但因不符合打針時間被拒，有七旬老翁在社區會堂門外大呼不公平，形容是「鼓勵落後」。

民政事務總署回覆稱，截至昨日下午6時，共260名市民到石籬社區會堂接種科興，絕大部分是60歲或以上。長者接種第一劑疫苗比率仍偏低，至昨日60至69歲、70至79歲及80至89歲接種率為58.37%、39.24%及13.91%，分別比前日上升0.14、0.17及0.12個百分點。

研流動車接種服務

醫管局將於月底前在瑪麗、伊利沙伯及屯門醫院設立注射站，方便覆診長者打針，有關注射站會提供復必泰，如運作順利，會擴展至其他醫院。當局正探討以流動車提供接種服務是否可行，盼提供多一個接種途徑。

葵青發展義工團、葵青安全社區及健康城市協會、香港工商總會葵青分會及葵青工商業聯會合辦「葵青區長者新冠疫苗接種鼓勵計劃」，在9月及10月接種新冠疫苗的60歲以上長者可登記換領200元超市禮券。不少長者誤以為能直接到石籬社區會堂領取超市禮券。

聶德權：團體有心谷針 做法合適

72歲李先生與太太於4月已接種新冠疫苗，二人帶同接種證明到石籬社區會堂，被告知不合資格申請換領超市禮券，「咁樣係咪鼓勵落後？」，「我入到去想打第三針加強，想全民抗疫，佢都唔畀。我睇報紙啲議員都打第三針啦。𠵱家唔係我好想要200元，係好唔合理」。

公務員事務局長聶德權被問到有早已打針的長者認為派發禮券安排不公，他稱地區團體有心意支持推廣長者接種疫苗，認為是合適的做法。

獲悉外展無復必泰 擬打針者即走

石籬社區會堂外展接種服務吸引了不少區內長者前來打針，下午2時午飯時間過後，約數十人在場內等打針。場內又設有諮詢站，讓市民可先諮詢醫生意見再決定是否接種。70多歲陳女士剛從內地回港，「嗰陣時好麻煩，無開。呢度舒服啲，服務又好，我係呢度人，喺呢度打針比較好」，又稱「多謝政府幫到老人家身體健康」。60多歲吳先生只想接種復必泰，「啲人話（復必泰）好啲」，得知石籬社區會堂只提供科興便離去。

除無復必泰，石籬社區會堂於下午1至2時午餐時段暫停外展打針，有老婦於午飯時間到場獲告知需待午飯時間後才能打針，「老人家（行動）唔方便，要我等我就唔打了」便離開，更有長者脫下口罩破口大罵。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕外展疫苗接種服務 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒肺炎疫苗

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