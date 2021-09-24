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港聞二

襲擊強姦女友女兒 倉務員囚10年6周

【明報專訊】倉務員兩年內多次強姦其同居女友的女兒，奪去少女貞操，又趁少女熟睡時用手機拍攝她的私處和胸部，並不時體罰少女。案件經審訊後，倉務員早前被裁定兩項強姦罪成，昨日在高院被判囚10年。高院暫委法官黎婉姬判刑時斥責被告擔任繼父角色，有責任保護事主，卻為一己私慾侵犯她，嚴重違反誠信，又透過體罰令對方畏懼，屈服於其淫威下不知如何反抗。

官斥以體罰令事主屈服於淫威

42歲被告早前承認兩項襲擊致造成身體傷害罪，即於2019年4月，不滿事主X用水撥他，以及X沒看管其女兒而令女兒失蹤半日，分別用櫈和藤條襲擊X，又掌摑她致耳鳴，兩罪共判囚6周，與強姦罪分期執行。另被告原被控5項強姦罪，其後由法官裁定其中3項毋須答辯，陪審團早前一致裁定餘下兩罪罪成。

黎官判刑時指出，X的生父在她11歲時過身，X入住宿舍，2017年6月因年滿16歲須返回天水圍家中，與母親、親生妹妹同住，並在快餐店任職。案發時被告在第三段婚姻結束後與X母同居，並誕下一女。

再遭侵犯時 妻女客廳看電視

根據案情，兩次強姦均發生在X的外婆家中，首次於2017年7月至2018年7月發生，X被強姦後曾打算向母親求救，但被告揚言「我返去打完你，睇下你仲會唔會講，你再講我就再打多次」，令X不敢向母透露事件。第二次強姦發生於2019年4月，當時X已18歲，X被強姦時，母親及被告女兒在客廳看電視。

黎官引述創傷報告指出，事件後X情緒低落、食慾不振、容易嬲怒、經常發夢被強姦、獨處時會無故哭泣等。X現已搬離母親寓所，並採取抑壓態度避免提及事件，又拒絕接受治療。被告的感化報告顯示他否認強姦，聲稱被誣告。

官：一再侵犯「獸行無反悔」

黎官判刑時指責被告在首次強姦後不止對「獸行無反悔」，更「食過翻尋味」再侵犯X，他擔當繼父角色，有責任保護X，但為滿足私慾侵犯X，嚴重違犯誠信，且兩次強姦均無使用避孕套，更恐嚇會打X，須予以嚴懲。

【案件編號：HCCC 117-8/20】

相關字詞﹕繼女 高等法院 強姦案

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