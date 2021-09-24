下月創科嘉年華展科研成果 科大系統增一車位優勢 助李慧詩摘銅

空氣動力測試平台 分析運動員數據

車輪滾動阻力、機械傳動阻力、空氣阻力佔單車運動員整體前進阻力的九成。科大團隊研發單車空氣動力學研究、評估和發展系統，助運動員分析應對空氣阻力。團隊按運動員的身形度身訂做動態模型，運用空氣動力學測試平台及計算流動體力學仿真軟件，計算運動員在不同場地、風速騎車時，周邊空氣的相對流動，以及運動員及車身表面與空氣的磨擦力、壓力等。

團隊會按分析所得數據，為運動員挑選合適的服裝設計、物料以至車輪，亦會建議合適的騎行姿勢，放入超級電腦作模擬測試，再在靜音低速風洞作實體測試。

團隊稱，該系統能助運動員增加近一個單車位的優勢，港隊李慧詩亦有使用此系統以提升比賽表現。相關技術最初用於航空及航天科技，團隊今年起亦與香港滑浪風帆隊合作，試用類似系統。

仿導盲犬機械人 成本真犬一成

今壁創科嘉年華亦會展出由物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）研發、模仿導盲犬的機械人。該機械人設感應鏡頭，可偵測障礙物距離，以震動引導用家避開，並有GPS定位設備為用家導航。LSCM副總監衛志豪表示，等候領養導盲犬的人眾多，且訓練一隻導盲犬需時半年，成本每年高達20萬元，冀將機械人量產化後，能以陪養導盲犬成本的一成價格推出巿場。

中學生研哮喘偵測器 避高發病地點

另外，嘉年華亦展出學生作品。女拔中四生馮思晴和李晞桐花一年時間研發哮喘偵測器，偵測環境中的揮發性有機化合物、濕度等致敏原，透過手機應用程式以震動及聲音提醒用家哮喘發作風險，讓患者及早防範；程式亦配合GPS定位，紀錄致敏原較高的地點，提醒用家記免停留。

因應疫情，嘉年華除實體展覽，亦提供144場網上工作坊，讓親子一同製作機械大象、小型升降機等簡單裝置，參加者報名後會獲郵寄材料包；另有46場網上講座，涵蓋創新科技與新冠病毒的關係、生物科技、城巿規劃等範疇。