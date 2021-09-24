倡增副局政助 地區專員納問責制

蔡子強質疑選舉敗將獲委地區專員

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，以上建議中最大改動是將民政專員納問責制，根據政府往績，質疑將來民政專員是選舉落敗者。被問會否爭取更多民建聯成員加入政府，民建聯主席李慧琼稱政策倡議出發點是為政府更有效回應市民訴求，談將來有多少人加入政府是太遙遠。民建聯指出，現時問責團隊規模不足以應付新形勢，政府要推動的政策將大增，下屆立法會議員增至90名，政府與議員溝通和游說工作亦大增，若問責團隊編制不變，政府將難以吸納意見及推動落實政策。

倡駐內地海外主管改委任 可非公務員

民建聯副主席張國鈞稱，建議駐內地5個辦事處的主任以委任形式，選賢任能原則下，可由非公務員出任，以加強靈活度和提升表現；又認為駐粵辦亦需在大灣區9個內地城市全部設聯絡處。他稱做法沒排除以公務員為人選，強調有關職位要了解及準確判斷國情、省情和市情，並做到與內地港人連繫。若駐外經貿辦主管擴大至非公務員，民建聯認為能加強推動香港經貿發展、支援當地港人和港商，「說好中國故事」。

地區民政事務專員現由政務官擔任，民建聯立法會議員陳恒鑌建議民政專員日後職級等同副局長，冀將地區聲音帶入問責團隊，做到「地區問題地區解決，地區機遇地區掌握」。