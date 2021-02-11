民建聯倡「四司十四局」 增副政務司長 促定問責官員職效指標 政制及內地事務局改名「內地」先行

蔡子強：架構膨脹未必改善施政

質疑有否足夠政治人才

中大政治與行政學系高級講師蔡子強接受查詢稱，由推出問責制，至增加副局長、政治助理，政府架構不斷膨脹，但無法保證一定能改善施政，「副局、政助的表現，過去一兩屆人選都被人詬病得好厲害，流動性又高」，增加相關職位反而或會影響政府效率和施政。他另質疑本港有否足夠政治人才填補位置。

前特首梁振英曾提出增設副財政司長，民建聯主席李慧琼稱對此持開放態度，而增設副政務司長較迫切，認為副政務司長有效發揮協調跨政策局工作。她說會約見林鄭月娥爭取支持，以及爭取未來特首參選人的支持。本報昨向特首辦查詢重組政府架構的考慮方向，至截稿前未獲回覆。

倡設發改組聯繫發改委 融國家大局

民建聯批評，政府對如何推動香港融入國家發展大局欠全面研究，政策規劃亦缺長遠性；政府部門分工割裂，難有效聚焦解決深層次問題，建議設立「發展和改革政策組」，直接向特首負責，兼備原中央政策組、現時創新辦的職能，聯繫國家發改委，以更好地理解國家發展策略，為香港更好地把握機遇。

李慧琼：集中一政策局處理土地房屋

李慧琼稱，土地及房屋是現時本港最迫切問題，希望集中一個政策局處理，縮短程序。民建聯副主席張國鈞表示，該黨建議將運房局的房屋政策與發展局的土地政策整合，重新組成房屋及規劃地政局。

倡設市政署處理地區環境衛生

張國鈞又稱，現時香港文化藝術、古物古蹟保育、創意產業、旅遊和體育政策分散於不同政策局，應新設文化、體育及旅遊局，負責研究、監管、推動有關政策事宜，以更好發揚中華文化，將香港建設成世界一流的中外文化藝術交流中心。

民建聯亦提出部分政策局的職能重整，如環境局兼管天文台、創新及科技局兼管工業。張國鈞表示，地方行政收到最多的投訴是環境衛生問題，涉及的部門互相推卸，現時負責的食物及衛生局未夠「接地氣」，建議將此部分職能轉移至民政事務局統一處理，並設立「市政事務署」。

指職效指標可對付「避事不作為」

至於問責制，民建聯建議為問責官員制定一套嚴格的職效考核指標（KPI），客觀評估主要官員施政表現，除針對犯錯行為，亦針對「避事不作為」。民建聯陳恒鑌指出，過往有官員因處理具爭議議題而民望低，但有官員「無做嘢」卻民望高，認為有必要設KPI。被問到會否設官員下台指標，他說稍後交代。

蔡子強認為不要用簡單邏輯，以為增加人手就可解決問題，屆時行政架構愈趨臃腫，但更缺乏制衡。他又質疑「政府本身亦有施政進度報告，問題是達不到KPI亦無事」。