《規劃》22日發布，提出南沙、前海蛇口、橫琴等片區區域功能各有側重錯位發展，以及建設41個重點投資項目。前海蛇口15個項目，包括深港科技創新生態谷一期、前海深港廣場、前海金融總部大廈、穗莞深城際深圳機場至前海段項目等；南沙15項目包括香港科技大學（廣州）、廣州南沙國際物流中心、南沙郵輪碼頭綜合體項目等。

中秋出遊 廣州最熱

今年內地3日中秋假期，廣州市累計接待遊客413.55萬人次，根據攜程數據，廣州是中秋最熱門出遊城市，巿內熱門景區首5位分別是廣東科學中心、長隆野生動物世界、白水寨風景名勝區、正佳極地海洋世界、長隆水上樂園。據美團外賣數據，今年中秋假期異地外賣訂單按年增31.49%，廣州是訂單最多城市，其次是深圳、北京。

汽車之城出爐

新華社報道，廣州整車年產量達295萬輛，規模連續兩年居全國城市首位。目前廣州汽車零部件企業有500多家，其中核心零部件供應商有大約200家；2020年「規模以上」汽車製造業總產值達5860億元。

港深廣集群創新

世界知識產權組織發布《2021年全球創新指數》，深圳—香港—廣州集群和北京分別位列全球前100創新集群第二和第三名，排名第一為日本東京—橫濱集群。

深圳文博會回歸線下

第17屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會23日開幕，為期5天，今年重啟線下展覽並首度移師深圳國際會展中心舉行，預計吸引全球30國家地區線上參展，約10萬人親身與會採購。