灣區手記：微信與卡片 ／文：尚東美

是的，內地人已漸漸以加微信取代交換卡片，因此亦已沒有隨身攜帶卡片的習慣。俗一點說，卡片未必跟身，手機卻肯定在手，如此一來就既不怕會發生「對不起忘了帶卡片」的情况，也不用去準備「是時候要印新卡片」。

正所謂入鄉隨俗，近來外出工作，也開始出門前不再檢查有沒帶卡片，而且也感受到了加微信的便利，尤其當你收到的卡片愈來愈多，又懶得花時間很有系統地將卡片分門別類時，一時之間要在「茫茫卡海」中找出需要的卡片，那跟到沙漠尋覓指定沙粒是沒有太大分別的。

只不過，用微信代替卡片，還是最好記得在對方帳號備註一下聯絡人身分，否則可能會忘記了「隨風聽歌」是哪間公司公關、究竟「竹林深處」是某國企老闆，還是「願你今夜別離去」才是他的微信號？更要命是，當想找受訪者確認資料，卻看到自己加了兩個叫「活着真好」的帳號，且兩個帳號都不用自己照片做頭像，這時候心中肯定會罵一句：「究竟『他』是他，還是『他』是他？」

文：尚東美