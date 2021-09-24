支聯會明開會決議通過解散 鄒幸彤：解散難避罪責 棄抗爭非選項

信李卓人何俊仁另有考慮

稱「無法說服」自己主動解散

已辭去支聯會常委及秘書的蔡耀昌回應本報查詢時表示，自己仍是支聯會「公司秘書」，不便評論鄒的言論。他個人認為，近期不少民間團體均受巨大壓力，必須考慮如何將損害減低，事實上支聯會以現時人力及資金等已難以運作下去，減少損失是重要考慮。蔡重申，認同李卓人及何俊仁呼籲解散支聯會的決定。

蔡耀昌：現時資源難運作

鄒幸彤昨於facebook發帖文分成兩部分，前半部分是寫於支聯會主席李卓人及前副主席何俊仁以公開信呼籲解散支聯會之前；鄒在信中表示，教協、民陣先後宣布解散，惟官媒仍窮追猛打，稱解散不能逃避「罪責」，因此她對「解散救人」的「承諾」存疑。她又表示「自行解散」與「被取消」有重大差別，稱極權下過去不少公民團體會在沒註冊情况下繼續堅持為公義發聲，形容是爭取民主必然態度，稱放棄抗爭對在香港生活的人而言並非選項。

鄒幸彤並稱，雖然對李卓人及何俊仁的經驗判斷甚為信任，但她仍然持不同意見，認為到政權已經全面亮劍才配合行動，支聯會已經不可能換到任何好處。

疑六四館遭竊聽

憂反對解散者遭秋後算帳

至於鄒的公開信後半部是寫於李卓人及何俊仁發布公開信之後，她說與二人持不同意見，亦看不到主動解散支聯會，對繼續他們的理念有任何幫助。她表示收到令人擔憂的傳聞，稱六四紀念館已被設置針孔攝錄機和偷聽器，以及反對解散者可能被秋後算帳等，認為紀念館不再是個可以安全討論的地方，只遺憾自己身在獄中，無法出席會員大會及投票。

全國政協副主席、前行政長官梁振英在鄒幸彤發出帖文後不足一小時，在其社交媒體回應，指鄒是「一個從小到大被人洗腦、無藥可救的青年人。」