起重機溜前欲救車 車場東主車罅夾死

現場為屯門亦園村亦園路一個露天貨倉，警方昨午4時許接報，一名男子於上址被困於一輛黃色貨車式起重機與一輛白色壓路機之間，事主陷入昏迷。消防員接報到場將他救出，由救護員當場證實死亡。

被夾數小時 拍檔返回發現

該車場屬一間工程公司所有，該公司從事租賃道路工程機械的服務，如挖泥機、壓路車等，車場用作擺放公司機械及工程車輛。警方及勞工處經初步調查，相信昨早至中午時間，65歲丘姓車貨倉東主在該處停泊好一部貨車式起重機，下車後該車突然溜前，當時車門仍打開，丘嘗試返回駕駛室「救車」時，車門懷疑被其他車輛撞到關上，丘被夾在貨車駕駛室座椅及車門之間昏迷，貨車式起重機最後停下時，與一輛白色壓路機並排，丘被困兩車之間。

警初步調查 起重機手掣未拉好

至下午4時許，丘的生意伙伴返回貨倉發現大閘打開，進入貨倉尋找丘後發現他被困兩車之間，遂報警求助。消防到場救出胸部重創的丘，由救護員當場證實死亡。警方初步調查，發現該輛貨車式起重機手掣未拉好，警方其後以布及雨傘覆蓋死者遺體。勞工處稱對事件十分難過，向死者家屬致以深切慰問，已派員到場調查並發出暫時停工通知書，禁止該貨倉使用貨車式起重機。