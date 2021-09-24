稱如無分裂意圖 為何慶祝雙十 鄧炳強雙十論後 港人停紀念辛亥革命

台陸委會籲港正視歷史

鄧炳強接受《星島日報》訪問表示，特別關注雙十節可能出現嚴重違法，稱根據中國憲法，台灣是中國領土一部分，任何人意圖、鼓勵或煽動他人將台灣從中國分裂出去，都屬違法，必然會果斷執法。港區國安法目前涵蓋分裂國家罪。

鄧：你心想分裂 我們一定找到證據

被問高舉或掛起青天白日滿地紅旗、叫相關口號是否違法，鄧炳強稱會按個別情况處理，「如果你心裏真的想將台灣從中國分裂出去，我們一定找到證據，證明你心裏所想及你所做的事」。至於慶祝雙十節是否違法， 他說重點在於是否存在意圖，「任何人有意圖想將台灣從中國分裂出去，是嚴重罪行，你首先要問清楚自己，你有否這意圖，如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」他重申非單從一支旗判斷，亦視乎旗上寫什麼字，附近有什麼人，行為令群眾有何反應，如發現違法，會嚴正執法。

陸委會副主委李麗珍回應稱，中華民國是主權國家，台灣從不是中國的一部分，孫中山在1911年揭竿起義，推翻滿清封建專制建立中華民國，革命過程跟香港關係密切，故香港各界舉辦慶祝活動，希望港府正視歷史事實，毋須過度解讀，並應保障民眾言論、集會等自由及權益。

去年雙十 市民被拒入紅樓

過往有親台團體在港辦雙十節活動，港區國安法生效後去年有聚餐被酒樓以限聚令為由拒辦，市民被保安拒入屯門青山紅樓紀念辛亥革命。前元朗區議員麥業成自1997年回歸起以個人身分籌辦紀念辛亥革命活動。他說當去年聚餐被拒及未能入紅樓，已相信與國安法有關，鄧炳強今次說法則非常強烈。對於鄧炳強說法，他不願置評，並稱因政治環境惡劣，考慮國安法風險，今年不再辦慶祝辛亥革命活動，對此可惜，「有啲嘢存在心中」。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠稱，今年沒收到任何團體聯絡訂枱，去年因疫情取消團體預訂聚餐。他說既然政府稱相關活動可能違法，相信不會有人敢聚餐。