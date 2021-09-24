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港聞二

偕張耀升入火場同袍 20分鐘後稱「唔見咗阿sir」

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火兩名消防員殉職，死因研訊昨踏入第14日。助理消防區長黎健武憶述，死者張耀升與消防員尹建偉當日結伴入3樓迷你倉救火，但隔了15至20分鐘，尹建偉獨自撤離，緊張說「唔見咗阿sir，快啲搵人入去搵佢」。最後同袍在火場找到張耀升，並將他抬走。

四進火場教官：現場200℃

首日起火的2016年6月21日，消防及救護學院煙火特遣隊教官黎健武進入3樓迷你倉共4次，負責開喉救火及評估火場的動態風險。他稱，火場火焰溫度高達150至200℃，但仍適合消防員工作。

黎供稱，首3次救火情况大致一樣，由於近橫巷的天花有明火溢出，火勢蔓延至整條走廊，有半呎至一呎厚。他和同袍一直單膝蹲下向前行，其間向火焰射水，火勢一度減弱，「但5至10秒後，火焰再出現」。他提及，沿途發現地面有鐵架阻礙前進，他和同袍於是撤退，並向上司助理消防區長余家銳匯報。

喉筆故障遺火場 張入內回收

當日下午5時，黎稱有同袍反映濃煙變為黑色，余指示他關掉火場正門外的鼓風機，15至20分鐘後重啟鼓風機，煙霧漸變灰色。不久，黎再度入火場，陪同「坍塌搜救專隊」成員爆破倉庫。現場兩條消防喉均由喉筆接駁，但他發現其中一支喉筆卡住，唯有利用另一支喉筆射水，將喉筆放在地面便撤離。

獨自撤離同袍「一行出嚟就瞓低」

黎稱，後來余家銳詢問誰可接手入火場「執番條喉」，高級消防隊長張耀升表示可執行任務，最後由張耀升及尹建偉入火場。黎強調，張當時首次入火場，不清楚內部環境，他遂向張交代喉筆位置。惟張尹二人進入火場後，只有尹撤離火場，而且「一行出嚟就瞓低」，重複道「阿sir」在火場不見了。

針對當日救火部署，黎透露火場入口設置了兩部鼓風機，目的是驅散火場煙霧和熱力。他認為開啟鼓風機後，火場入口的視野有改善，反映鼓風機有助救援。裁判官問及爆破迷你倉策略，黎表示一般會爆破較接近火源的倉庫，原則是「爆得愈多愈好」。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）

相關字詞﹕時昌迷你倉 殉職消防員 淘大工業村迷你倉大火 死因研訊

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