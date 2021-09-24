黃沅琳不准保釋 偕賢學3人11‧3訊

官不信不做危害國安行為 放棄覆核保釋

被告黃沅琳（19歲）報稱學生。代表控方的高級檢控官李庭偉申請押後至11月3日再訊，以待準備文件轉介區域法院審理。控方反對被告保釋，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉聽取雙方陳辭後，不信納被告不會做出危害國家安全的行為，拒絕保釋。辯方律師陳奕勤表示，被告放棄每8天保釋覆核申請。

控罪稱，被告去年10月25日至今年6月16日期間，與王逸戰、陳枳森、朱慧盈及其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或參與實施以下以武力、威脅使用武力或其他非法手段旨在顛覆國家政權，即（1）推翻、破壞中國憲法所確立的中國根本制度，以及（2）中國中央政權機關或者香港特區政權機關。

【案件編號：WKCC 3838/21】

（港區國安法）