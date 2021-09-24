初選案11‧29再訊 何桂藍被拒保釋

法庭改裝後，前幾排公眾席增設長枱供律師團隊、記者及獲保釋的被告使用，惟律師團隊眾多，記者昨僅獲分配13席，其餘需在延伸庭看直播。

法庭改裝加大被告欄 再申撤報道限制遭拒

還押33人逐一步出犯人欄，精神不俗，黃子悅示意下周一生日，袁嘉蔚聞言稱「我禮拜四生日！天秤座！」眾人紛紛祝賀二人「生日快樂」，亦有人說笑道「天秤座OK！」中午休庭時，黃子悅丈夫不忘高呼「老婆，生日快樂！」劉頴匡女友Emilia亦鼓勵壽星女袁嘉蔚「Tiffany撐住呀！」張可森和何桂藍又當庭合唱試當真成員的《係咁先啦》「走先喇係咁先喇！」

甫開庭控方以英文陳辭，劉頴匡稱「我唔識聽英文」，部分被告隨即示意需耳機聽翻譯。法庭昨處理特別事項，因被告人數眾多，羅官點算人數時一度點多於47人，引起全場發笑。

大律師郭憬憲為何桂藍申請保釋，控方反對，羅官聽畢陳辭後拒絕保釋。辯方另申請放寬俗稱「9P」的傳媒報道保釋法律程序限制亦被拒，何桂藍步入囚室前稱「你唔放（放寬），個討論都唔會消失」。

【案件編號：WKCC813/21】

（港區國安法）