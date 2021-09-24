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圖搶槍青年囚57月 官斥非常鹵莽 指倘槍沒鎖後果嚴重 箍途人頸罔顧法紀

【明報專訊】18歲青年前年12月28日於上水「和你shop」涉搶奪警員一支霰彈槍，他早前承認兩項拒捕罪，否認暴動、企圖無牌管有槍械及襲警3罪，經審訊後裁定暴動、企圖無牌管有槍械罪成，襲警罪脫，昨在區域法院判囚4年9個月。法官判刑稱，被告隨意傷害無辜途人，屬主動的前線角色，罔顧法紀；若非槍支未上膛及鎖上保險掣，後果不堪設想，形容被告行為「非常嚴重鹵莽」。

法官姚勳智判刑時引述報告稱，被告陳鎮顯患過度活躍，肌肉發展遲緩，但無放棄自己，學習成績優異，候審期間仍努力讀書。其求情信亦稱自己沒深思熟慮，鹵莽下干犯罪行，向受影響者致歉。姚官又引述辯方所指，被告沒擲磚或縱火，搶槍時情况混亂且只持續10多秒；而被襲受害人李酉華沒永久傷害，與其他意圖搶槍案件截然不同。

求情信向受累者道歉 官同意非預謀沒武器

姚官稱，本案並非預謀，惟當時聚集者辱罵及推撞途人甚至檢查電話。被告為最先包圍受害人李酉華的人，並向他箍頸，是主動的前線角色，斥他罔顧法紀，若非警員及早趕到，或造成更嚴重傷害。不過考慮其年紀、沒使用武器等因素，就暴動罪判囚4年3個月。

姚官續說，企圖無牌管有槍械罪沒判刑指引，惟被告激烈反抗警員，警員供稱被告嘗試按動扳機3次，若非槍支未上膛及鎖上保險掣，後果不堪設想，故以兩年半為量刑起點。

至於被告早前承認兩項拒捕罪，姚官稱他拿着警棍不放，警員放胡椒噴霧才放手，兩項罪各判監一個月，部分刑期同期執行，總刑期為4年9個月。

大埔警區總督察（刑事）宋程慧判刑後見記者稱歡迎裁決。被問到如何防止同類搶槍事件，她稱當日過程非常混亂，出現有關情况在所難免；警方在保管槍械和員工訓練有足夠支援，會盡力透過訓練、演習等，加強警員警覺。

【案件編號：DCCC 635/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕襲警罪 企圖無牌管有槍械 暴動罪 拒捕 霰彈槍 上水 和你Shop 反修例運動

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