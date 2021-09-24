港聞

港聞一

警4年未交調查報告 死因研訊無期

【明報專訊】聯合醫院兩名醫生2017年開漏藥致病人鄧桂思急性肝衰竭不治，瑪麗醫院當年已將個案轉交死因裁判官跟進，病人組織估計個案很大可能召開死因研訊，但經歷4年未有進展。警方回覆本報稱，至昨日仍未向死因裁判法庭交報告。

據香港大學法律與科技研究中心的「社區法網」，涉醫療疏忽屬人身傷亡訴訟，須於3年內申索。鄧桂思於2017年離世，申索期至去年結束，但尚未召開死因研訊。鄧的兩名遺產管理人已於去年5月入稟向醫管局索償。據司法機構網頁，至昨未有聆訊排期。

醫療訴訟須3年內申索 彭鴻昌倡定開庭期限

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指出，死因庭裁決會影響保險索償，很多時家屬在死因庭才能問細節，因此多較緊張死因研訊，以往事主死後一兩年可開庭，但近年增至三四年，除了疫情下曾停開庭令個案積壓，部分亦涉醫院遲向警方交報告，曾有醫院花了兩年，警方要再找專家寫報告，阻礙開庭。他說，若在生者要求醫療報告，醫院須於40日內交出，反問為何死亡個案就可拖延。他認為死因庭需處理問題，為開庭定下相關期限，例如當警方要求交醫療紀錄後，醫院須於3個月內提交，警方亦應在半年內取專家報告，死因庭應在死者離世3年內召開等。

本報昨向警方查詢曾否應死因裁判官要求作任何調查及提交死因調查報告。警方回覆稱稍後會向死因裁判法庭提交調查報告，由死因裁判法庭決定是否展開死因研訊。

司法機構回覆不評論個別個案，稱死因裁判官會在切實可行的情况下盡快處理每宗案件，惟部分個案警方提交調查報告的時間較長，例如涉及醫療事故或刑事檢控個案，因需尋求相關醫學專家報告，或需待任何有關的刑事案件完成調查及審結，因而需時提交報告。當死因裁判官認為有足夠資料，並在考慮個案的所有情况後，便須決定案件是否召開死因研訊。

相關字詞﹕醫管局 警方

上 / 下一篇新聞

漏開藥病人不治 兩醫認過失停牌 換肝鄧桂思案 社協質疑院方當年涉隱瞞未追究
漏開藥病人不治 兩醫認過失停牌 換肝鄧桂思案 社協質疑院方當年涉隱瞞未追究
當年未成年求捐肝救母 長女優異成績大學畢業
當年未成年求捐肝救母 長女優異成績大學畢業
圖搶槍青年囚57月 官斥非常鹵莽 指倘槍沒鎖後果嚴重 箍途人頸罔顧法紀
圖搶槍青年囚57月 官斥非常鹵莽 指倘槍沒鎖後果嚴重 箍途人頸罔顧法紀
初選案11‧29再訊 何桂藍被拒保釋
初選案11‧29再訊 何桂藍被拒保釋
黃沅琳不准保釋 偕賢學3人11‧3訊
黃沅琳不准保釋 偕賢學3人11‧3訊
偕張耀升入火場同袍 20分鐘後稱「唔見咗阿sir」
偕張耀升入火場同袍 20分鐘後稱「唔見咗阿sir」
刀嚇便利店員充值WeChat 黑漢被捕
刀嚇便利店員充值WeChat 黑漢被捕
稱如無分裂意圖 為何慶祝雙十 鄧炳強雙十論後 港人停紀念辛亥革命
稱如無分裂意圖 為何慶祝雙十 鄧炳強雙十論後 港人停紀念辛亥革命
起重機溜前欲救車 車場東主車罅夾死
起重機溜前欲救車 車場東主車罅夾死
支聯會明開會決議通過解散 鄒幸彤：解散難避罪責 棄抗爭非選項
支聯會明開會決議通過解散 鄒幸彤：解散難避罪責 棄抗爭非選項
原海事處副處長施金獎 接任副廣播處長
原海事處副處長施金獎 接任副廣播處長
率團訪四川 林鄭：「黑暴」傷內地同胞感情
率團訪四川 林鄭：「黑暴」傷內地同胞感情
臨時選民冊後日發表 較去年淨增400人
臨時選民冊後日發表 較去年淨增400人
大灣區GBA新聞：500米高樓 不准建，說再見
大灣區GBA新聞：500米高樓 不准建，說再見
灣區手記：微信與卡片 ／文：尚東美
灣區手記：微信與卡片 ／文：尚東美
灣區一周
灣區一周
民建聯倡「四司十四局」 增副政務司長 促定問責官員職效指標 政制及內地事務局改名「內地」先行
民建聯倡「四司十四局」 增副政務司長 促定問責官員職效指標 政制及內地事務局改名「內地」先行
倡增副局政助 地區專員納問責制
倡增副局政助 地區專員納問責制
下月創科嘉年華展科研成果 科大系統增一車位優勢 助李慧詩摘銅
下月創科嘉年華展科研成果 科大系統增一車位優勢 助李慧詩摘銅
襲擊強姦女友女兒 倉務員囚10年6周
襲擊強姦女友女兒 倉務員囚10年6周
廚師屢非禮女兒囚20月 官：摧毁童年
廚師屢非禮女兒囚20月 官：摧毁童年
新接種長者獲超市券 早打針老翁批不公平
新接種長者獲超市券 早打針老翁批不公平
復必泰研究：5至11歲有效 何栢良：未評估心肌炎風險
復必泰研究：5至11歲有效 何栢良：未評估心肌炎風險
7歲女會所泳池溺斃 父涉疏忽照顧被捕
7歲女會所泳池溺斃 父涉疏忽照顧被捕
走私船撞快艇 兩人墮海一死
走私船撞快艇 兩人墮海一死
阻醉漢舞刀雙雙墮海 男子被揭疑黑工
阻醉漢舞刀雙雙墮海 男子被揭疑黑工
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】碌落海漏氣 觀塘月球變生筋 流浪250米 職員吊臂船「海底撈月」
【Emily】碌落海漏氣 觀塘月球變生筋 流浪250米 職員吊臂船「海底撈月」
【Emily】中秋後長洲北眺亭「燒燶」 前議員多謝有心人清潔
【Emily】中秋後長洲北眺亭「燒燶」 前議員多謝有心人清潔
【Emily】辛亥革命110年大會 中聯辦羅永綱露面
【Emily】辛亥革命110年大會 中聯辦羅永綱露面
【Emily】張復熾任九龍中醫院聯網總監
【Emily】張復熾任九龍中醫院聯網總監
【Emily】紅館國慶晚會 後生做粵劇 文工團表演
【Emily】紅館國慶晚會 後生做粵劇 文工團表演
【Emily】太空館變身「微笑菠蘿包」
【Emily】太空館變身「微笑菠蘿包」