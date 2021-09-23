【Emily】粉紅色公園 「驚艷」砵蘭街

梁柏堅：爭啲光管可做主題公園

康文署今次聯同建築署、創新辦，以及「信言設計大使」嘅年輕設計師一齊做翻新工程。除咗砵蘭街之外，中西區嘅山道天橋休憩處、油尖旺咸美頓街休憩花園亦進行相關翻新工程。

當區區議員胡穗珊同Emily講，雖然公園係有心嘅設計師諗出嚟，「但有時就算好正，擺喺唔啱嘅位置，就係唔啱」。佢認為該處較多投注站客人，未必有心情欣賞較前衛藝術，設計配合唔到社區，又話已同康文署反映過，但「冇得搞」。

去屆區議員曾關注顏色 鍾港武：香艷

翻查區議會文件，上屆油尖旺區議會地區設施管理委員會討論過工程，當時預計費用係450萬元。會議紀錄顯示唔少時任區議員都對顏色表達關注，民建聯鍾港武會上提到粉紅色可視為香艷嘅顏色；民建聯另一前區議員楊子熙就表明對用粉紅色做主色有保留，詢問可否改以蘋果綠做主色。

「信言設計大使」設計師學員洪錦輝當時喺會上表示，可能有人會認為粉紅色令人聯想到霓虹光管，但團隊揀嘅粉紅色偏向紫色、藍色，同光管偏桃紅色有差別。最終當區區議員無反對意見。