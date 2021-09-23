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2021年9月23日星期四
港聞二
中學小息修葺 5樓鐵框墜操場 校內人質疑校方准上課日開工 無知會無圍封
盧文端：民主黨罷選或被視對抗基本法
賢學思政黃沅琳自首 警指涉串謀煽動顛覆
周永康梁繼平加入HKDC
港人太空遊冀明年啟航 漫遊4分鐘 暫9人10年前報名 現價逾350萬 每秒逾1.4萬
12年前備受質疑：上咗去落得返嚟？
疫下旅遊模式變 港人較以往親近大自然
稱沒反對收回贈 員工指蘋果公司無理解僱
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大灣區GBA專題：首屆大灣區購物節閉幕 總銷售額破千億
孕婦引產死胎 屯院遺漏解剖致歉 醫生查無解剖報告揭發 遺體已交食環署
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為博愛妻一笑 象山邨續點燈籠陣
AI偵測動作連微表情 手語遊戲認識聽障世界
青年針後心肌心包炎增6宗 首針打科興昨跌破千人新低
增1宗輸入 抵港齊針菲傭染變種
葵涌男墮樓揭毒窟 3女涉販毒被捕 檢值100萬元可卡因K仔 死者涉毒品案被通緝
天文台總部擬建新副樓 翻新「紅屋」成歷史室
蝴蝶普查揭盅 鹿頸龍鼓灘成蝴蝶天堂
的士剷石壆撞貨車 輕傷乘客車頂待援
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【Emily】二創《戀愛預告》成《消費預告》 陳茂波拍MV sell下期消費券
【Emily】「7A」少年黃仁龍 當年自覺失敗
【Emily】又有卡打 Little Cloud登陸西九
【Emily】子女有目標 杜凱琹父母：相信最重要
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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