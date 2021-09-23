蝴蝶普查揭盅 鹿頸龍鼓灘成蝴蝶天堂

普查在去年6月至今年5月進行，盧詠鋒說，今次普查較特別的發現包括在鹿頸記錄的娜環蛺蝶及在龍鼓灘錄得的普福來灰蝶。前者過去曾列為存疑物種，至近年才經官方確認為本地物種；今次在鹿頸的發現不但為該地新增一項蝴蝶紀錄，亦顯示該蝶近年開始在本港繁衍，並有逐漸擴展趨勢。

罕見蝶現鹿頸 有擴展趨勢

至於普福來灰蝶屬非常罕見，是本地體型最細小的蝴蝶之一，主要分布大嶼山部分地區。該蝶雖然早年曾在龍鼓灘出現，但次數極少，今次發現有助確認上址為普福來灰蝶在大嶼山以外的棲息地。

環團籲疫下郊遊帶走垃圾

盧又說受疫情影響，只能有限度進行蝴蝶普查，普查地點、次數及普查員人數都較以往減少，但最新錄到的整體蝴蝶物種數目未見顯著減少，蝴蝶多樣性仍然豐富。疫情期間郊遊的市民增多，他呼籲市民在郊野要帶走垃圾、勿採摘植物，亦切勿污染水源、吸煙或生火。

（城市保育）