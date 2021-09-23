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天文台總部擬建新副樓 翻新「紅屋」成歷史室

【明報專訊】香港天文台計劃在法定古蹟尖沙嘴天文台總部內，興建一座新副樓，以解決現時辦公室和設施空間不足的問題，同時擬翻新現有的「紅屋」，成為天文台歷史室，預計整項工程於2024年首季施工，2027年完成。

總部法定古蹟 料2027年完工

現時天文台總部內主要運作空間為1883大樓及在1980年代初落成的百周年大樓，天文台表示，由於近年不斷擴展服務，包括提供更多天氣資訊、研發多項新服務如「閃電臨近預報」、「定點大雨資訊」等，已增加人手、氣象儀器及電腦系統，令總部內空間不敷應用，且自1990年代末期起租用鄰近私人辦公室，因此建議在總部內的露天停車場及附近位置興建一座新副樓，以解決空間不足問題，並提供空間發展天文台業務。

近年服務增 總部空間不足

根據天文台委聘顧問提交的環評報告，擬建新副樓的工地面積約3250平方米，建築物最高高度為20.6米，料提供約3800平方米總樓面，天文台將在新副樓內提供綜合預警中心、氣象數據及電腦中心、天氣雷達及衛星中心、氣象儀器校準實驗室及電子儀器工場、員工休息室等。

除興建副樓外，天文台亦計劃翻新現有的「紅屋」，成為天文台歷史室，用作保存和展示天文台具珍貴歷史價值的物品，並展示本港過往重大天災的歷史資料，供市民和團體預約參觀。

環評料對鳥類蝙蝠影響小

環評報告亦顯示，漁護署2018年11月曾在工地內，記錄到具生態價值的白鵛鴉出現，其後2019年8月實地調查未有發現，稱由於沒有白鵛鴉於工地棲息及繁殖的紀錄，預計工程只會為白鵛鴉帶來短暫影響。報告又稱，位於工地以外、天文台總部內的棕櫚是短吻果蝠潛在棲息地，但考慮到短吻果蝠是市區常見物種，預計牠們在完工後將會回來，認為間接影響較小。

報告又稱，天文台總部內的植林區是鳥類和蝙蝠的潛在棲息地，預計有關工程會減少植林區面積，建議採取預防措施，例如在樹木周圍建立緩衝區，以減少人或機器對鳥類和蝙蝠的干擾，直至牠們離開為止。

（城市保育）

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