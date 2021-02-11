葵涌男墮樓揭毒窟 3女涉販毒被捕 檢值100萬元可卡因K仔 死者涉毒品案被通緝

20漢驅車趕至 警搜查放行

事發周二晚8時許，石蔭路52號金石樓住客聽聞巨響，發現一名相信從高處墮下男子，身體多處嚴重受傷，昏迷倒臥平台，當場證實不治。警方臨時封鎖大廈出入口登樓調查。墮樓23歲男子姓李，初步相信從大廈天台墮下，現場沒檢獲遺書，事件沒有可疑。

警方封鎖大廈調查期間，多輛私家車駛至，約20名男子下車後在大廈對開徘徊，部分在場叫囂，一度與警員爭執。其後帶備盾牌的增援警員到場，截停一眾男子，並加強封鎖金石樓兩幢大廈各個出入口。警員逐一搜查大廈外的可疑男子，沒有發現違法物品，登記資料後放行，眾人其後駕車離去。

據了解，警方在大廈調查時截停3名女子，有人支吾以對，盤問後發現3人相識，並在其中一女子身上搜出死者寓所鎖匙。調查後揭發單位儲存已包裝的大麻花、可卡因、K仔及冰毒等，市值約100萬元。警方以涉嫌販毒拘捕3名女子，分別為18歲姓梁的墮樓男子同居女友、姓黃23歲及姓吳20歲友人。

搜出單位鎖匙 同居女友被捕

據悉，墮樓男子牽涉早前另一宗毒品案被警方通緝，用作毒品儲存倉的單位，原為他與女友及一名小童同住。兩人早前曾因事爭執，同居女友帶同小童離開單位，不排除3女子事後潛入大廈擾亂警方調查；另外在大廈外徘徊的男子，亦疑因獲悉單位為毒品儲存倉而到場查看。墮樓男子遺體於昨清晨由仵工舁送殮房，案件暫列販毒及有人從高處墮下，交由葵青警區重案組第2隊跟進。

記者昨日到涉案單位，發現木門虛掩，留有套取指模痕迹。從門罅見到屋內較凌亂，近門口放有手拉車，屋內亦掛有衣服及嬰兒餐椅。有鄰居表示，該單位住戶遷入約兩個月，與他們不熟悉，偶爾有陌生年輕人出入，門外常擺放多對拖鞋。他又稱當晚有警員到場，「好多人講嘢，唔知講乜，好似聽到警察叫『唔好畀佢走』」。