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青年針後心肌心包炎增6宗 首針打科興昨跌破千人新低

【明報專訊】衛生防護中心轄下科學委員會上周中決定青少年減至接種一針復必泰新冠疫苗，截至本周日，過去一星期仍新增6宗青少年接種後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，當局未有公布他們是打第一針或第二針後出現徵狀。新冠疫苗接種數字持續放緩，當中接種首針科興的人數昨跌破1000，是計劃開展以來的新低。

84歲打科興後亡 主動脈撕裂

食衛局：無臨牀顯示與疫苗有關

食物及衛生局昨公布最新的新冠疫苗接種監測情况，截至周日（19日）的過去一星期間，接獲6宗涉及青少年接種復必泰後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及4男2女，年齡介乎12至15歲，他們在接種後1至3天內出現胸痛，情况穩定。至於他們的接種日期，及在打第一針還是第二針後出現徵狀，衛生署截稿前無回覆。

翻查資料，同期有逾7000名12至19歲青少年接種首針復必泰。另過去四周共錄得16宗青少年接種後出現懷疑心肌炎或心包炎個案。

截至本周日的一周，再多一名84歲男子於離世前14日內曾接種科興疫苗，他在9月13日死亡，曾患高血壓及左心室肥大，初步解剖發現為主動脈撕裂，與疫苗的因果關係仍待評估，食衛局指無臨牀證據顯示個案由疫苗引起。截至周日，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會已總結19宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，另外6宗有待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象。

新冠疫苗接種數字持續下跌，昨日接種首針科興的人數跌破1000，只有900人，是計劃開展以來新低；同日接種首針復必泰的只有3300人，較高位時每日逾2萬人大幅回落。至昨日累計已有逾442萬人已接種首針，佔適齡人口的65.7%；逾401萬人接種了第二針，佔59.7%。

即日籌派1080個 單日增六成

21間社區新冠疫苗接種中心昨起將「即日籌」擴至所有合資格接種者，政府發言人回覆，前日和昨日分別派發約670及約1080個「即日籌」，按日增六成。

（新冠疫情）

相關字詞﹕科興疫苗 復必泰 新冠疫苗

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