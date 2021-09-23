青年針後心肌心包炎增6宗 首針打科興昨跌破千人新低

84歲打科興後亡 主動脈撕裂

食衛局：無臨牀顯示與疫苗有關

食物及衛生局昨公布最新的新冠疫苗接種監測情况，截至周日（19日）的過去一星期間，接獲6宗涉及青少年接種復必泰後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及4男2女，年齡介乎12至15歲，他們在接種後1至3天內出現胸痛，情况穩定。至於他們的接種日期，及在打第一針還是第二針後出現徵狀，衛生署截稿前無回覆。

翻查資料，同期有逾7000名12至19歲青少年接種首針復必泰。另過去四周共錄得16宗青少年接種後出現懷疑心肌炎或心包炎個案。

截至本周日的一周，再多一名84歲男子於離世前14日內曾接種科興疫苗，他在9月13日死亡，曾患高血壓及左心室肥大，初步解剖發現為主動脈撕裂，與疫苗的因果關係仍待評估，食衛局指無臨牀證據顯示個案由疫苗引起。截至周日，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會已總結19宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，另外6宗有待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象。

新冠疫苗接種數字持續下跌，昨日接種首針科興的人數跌破1000，只有900人，是計劃開展以來新低；同日接種首針復必泰的只有3300人，較高位時每日逾2萬人大幅回落。至昨日累計已有逾442萬人已接種首針，佔適齡人口的65.7%；逾401萬人接種了第二針，佔59.7%。

即日籌派1080個 單日增六成

21間社區新冠疫苗接種中心昨起將「即日籌」擴至所有合資格接種者，政府發言人回覆，前日和昨日分別派發約670及約1080個「即日籌」，按日增六成。

（新冠疫情）