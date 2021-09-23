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大澳「熄燈」遊人大減 居民門前點燈自娛

【明報專訊】大澳水鄉花燈節經歷上周六人滿為患後，主辦單位「大澳非茂里」決定縮減亮燈時間，前日中秋節及昨日追月夜一連兩日「熄燈」，冀減少人流，令昨日趁假期前往大澳的遊人數目明顯大減。不過，在大澳另一端，石仔埗梁氏家族繼續在自家門前點燈，氣氛歡樂，有家族成員認為今年燈節遊人迫爆大澳的景象，除了是因為未能疏導人潮，亦因多年來的大澳交通配套從沒改善所致。

斥遊人迫爆因交通配套從沒改善

「大澳非茂里」早前宣布中秋正日及翌日，以及下周一及二（27及28日）不會亮燈。昨日所見，下午4時由東涌往大澳的巴士站只有約40多人排隊，傍晚大澳廣場有數十人與花燈「打卡」，晚上花燈未有點亮，人流入夜後更疏落。市民Connie稱明知熄燈仍堅持前來，「其他地方真係無中秋氣氛！」她對主辦方熄燈表示可以理解。曾氏夫婦按計劃趁假期帶兩個兒子前來遊玩，曾先生說：「明白人流會令居民不便，但會唔會有其他方法可以解決，例如限制人流，而唔係用熄燈應對。」

家族80多人 集資2萬元佈置

雖然這邊廂熄燈，另一邊廂的石仔埗滿天掛起亮麗花燈的畫面再現，更有不少「打卡」點，例如大型月亮裝置、仿霓虹燈字牌等。負責人梁小姐稱，家族有80多人，4年前開始自發在中秋裝飾石仔埗，「我哋玩吓自娛咋，例如今年，我哋啲親戚每人夾咗幾百蚊，夾埋用咗不少於兩萬元佈置」，中秋期間會照「開燈」，主要讓本地居民欣賞。她估計因港人久久未能外遊，今年中秋大澳遊人再較上年增加。

梁小姐感激「大澳非茂里」多年來舉辦活動，讓公眾認識大澳，「我有聽過好多好耐無返過大澳嘅人覺得好自豪」。她說，除中秋外，大澳每逢清明、端午及新年期間交通亦十分擠塞，「我哋爭取咗好耐要有交通通行證，搭車本地人優先，但一直爭取唔到」、「佢哋（大澳非茂里）都好辛苦」。

雖然昨日遊人減少，但大澳食肆繼續受惠。茶餐廳職員王小姐說，餐廳內所有存貨於下午3時售完，老闆提早收舖。另一名本身是大澳居民的農產品店職員王女士說，雖然花燈節對居民有影響，但她欣賞活動為大澳帶來生氣，「如果唔係啲人一直會覺得大澳得蝦膏、鹹魚」。

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