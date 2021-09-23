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孕婦引產死胎 屯院遺漏解剖致歉 醫生查無解剖報告揭發 遺體已交食環署

【明報專訊】屯門醫院發生遺漏交送嬰屍解剖事故。一名懷孕25周的孕婦因胎兒無生命迹象，上月初到屯院接受引產，家屬同意安排解剖，一個半月後醫生未能找到解剖報告，揭發院方沒將嬰屍送往解剖。據悉，嬰屍早前已交由食環署處理。有醫生認為事件不理想，解剖可了解胎兒有否結構問題，但過往只有不足一成個案找到胎死腹中的原因。

屯院：已化驗嬰屍 家屬同意解剖

屯門醫院發言人表示，一名懷孕25周的孕婦因胎兒已無生命迹象，上月2日於該院接受引產，其後醫生為產婦及嬰屍組織進行一系列檢查及化驗，包括抽血、照X光、化驗胎盤及進行染色體檢查等，以進一步了解胎死腹中的原因。

發言人續稱，產婦家屬同意安排嬰屍解剖，並在完成解剖後把遺體交食環署處理。至本月中，產婦到該院做產後檢查，醫生於臨牀醫療管理系統未能找到嬰屍解剖報告，追查發現當日引產後未有將嬰屍送往解剖。

據了解，胎兒的父母同意嬰屍解剖，並決定不領取遺體，按一般程序，醫院完成解剖後會把遺體交食環署，但今次未有解剖就交遺體予署方。本報昨傍晚向食環署查詢如何處理有關遺體，截稿前未有回覆。

醫生：解剖助查結構問題

廣華醫院婦產科部門主管劉偉霖表示，香港每1000名胎兒約有2至3個會在24周或之後胎死腹中，可在引產後化驗找尋死因，包括為孕婦驗血，如若有糖尿病或心血管疾病可增加胎死腹中風險；為胎盤驗基因亦可了解胎兒有否染色體或基因相關先天疾病；X光則可檢查胎兒有否骨質問題或找到遺傳病線索；透過外觀檢查和解剖則能檢查有否結構問題，遺傳學和解剖結果亦能互相印證，以為夫婦提供適切輔導。

他舉例，如確認胎兒因先天性遺傳病死亡，若檢測發現夫婦是異常基因攜帶者，懷下一胎時可做適合的產前檢查如抽胎水等，以及早診斷胎兒，亦有孕婦或選擇終止懷孕。

劉又說，如孕婦產前超聲波檢查發現異常，解剖則更重要，找出病因的可能更高，一般在夫婦同意解剖後，醫生會填表通知病理科和殮房解剖，視乎夫婦是否申請領回遺體安葬，解剖後會將遺體交給夫婦或交食環署。

劉認為，今次未有按夫婦意願解剖遺體情况不理想，但認為屯院已為遺體安排多項檢查，「資料都幾多」。他指出，即使做足全套檢查，過去超過九成個案找不到成因；而確認死因個案中約兩、三成是透過解剖找出。

屯院表示，院方已約見產婦及家屬解釋事件及致歉，團隊會密切跟進產婦情况，提供治療及協助；並已通報醫管局總部，會調查事件及改善。

相關字詞﹕胎死腹中 醫管局 屯門醫院

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