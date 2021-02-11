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大灣區GBA專題：首屆大灣區購物節閉幕 總銷售額破千億

【明報專訊】由廣東省商務廳、港澳中聯辦等主辦，阿里巴巴等承辦的首屆「粵港澳大灣區購物節」昨日閉幕，官方公布數據顯示，歷時20天的購物節總銷售額突破千億元（人民幣，下同），有20多個港澳品牌的銷量突破千萬；參與消費者總數達到1.9億，其中港澳消費者超過120萬。此外，購物節適逢中秋假期，月餅備受消費者青睞，銷量超過900萬件。至於購物節期間舉行的7個直播晚會，觀看人次累計超過4700萬。

據了解，主辦方已決定來年繼續舉辦大灣區購物節，並將每年的9月2日作為大灣區購物節開幕日，以持續推動粵港澳融合發展。

內地網紅加持 港9.5萬盒月餅售罄

購物節期間，包括李佳琦、薇婭等淘寶知名主播均有參與，為香港品牌做促銷，例如李佳琦便為皇玥月餅做直播銷售，多次搶購一空。香港皇玥集團董事長嚴運波透露，今次集團為購物節準備了9.5萬盒月餅，節日剛過半，多款產品就已經在天貓上售罄。嚴運波原本以為傳統食品走出大灣區需要很長一段時間，但購物節為香港商家提供很好平台，讓品牌快速被全國的消費者認識和了解。

廠商會：購物節衝擊港企思維

香港中華廠商聯合會常務會董黃偉鴻表示，過去不少港企在內地設廠，大多以出口為主，但中國消費市場不斷擴大，已吸引部分廠家開始留意內銷，這次大灣區購物節能帶給港企思維衝擊，引起更多香港老字號奮進大灣區的衝動。黃偉鴻又認為，香港電商銷售才開始起步，內地則早已爆發式增長，因此港企通過網購平台，以直播帶貨模式在內地銷售，可有力開拓內銷市場。

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