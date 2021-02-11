大灣區GBA專題：深圳補貼初創企業 每間最多10萬人幣

他表示，公司去年已協助330名港澳人士申請深圳政府創業補貼。最新補貼計劃的申請條件很簡單，創業人士年齡介乎18至60歲，以及從來未獲得補貼的港澳人士即可申請。

申請人若在深圳成立公司，符合補貼條件的自主創業人員，可以獲得最高一筆過補貼10,000元（人民幣，下同），合伙經營或股東也可以疊加申請補貼，一家創業企業可最多10人申請，合計補貼不超過10萬元。

政府補貼貸款利率 首3年可七折繳社保

除了發放補貼，倘若創業人士營運資金不足，當地亦有由政府作擔保的銀行貸款計劃，貸款人毋須以任何非流動資產作抵押。若以個人名義貸款，貸款上限為60萬元，以公司名義貸款上限為300萬元。因此，Isaac表示5人成立的公司可獲取最高貸款上限。息率方面，年利率為4.35厘，政府會補貼一半利率，即年利率變相降至2.175厘。

另外，在內地工作需要繳交社會保險，深圳市政府為港澳創業人士提供寬減援助，首36個月只需繳付社保的七成。辦公室方面，提供3年租金補貼，另外如創造就業機會及招聘內地人士，可獲得每名員工一筆3000元薪金補貼，每家公司可補貼10人，即補貼金額上限為3萬元。Isaac表示，計劃涵蓋大部分行業，過去協助的港澳人士之中，部分申請人從事科技創新及研發，或傳統貿易、傳播媒介等。