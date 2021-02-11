大灣區GBA專題：灣區達人教創業：先小試牛刀

明報記者 龍彩霞、黃清瑤

余日峰在2003年已走入大灣區，從事貿易，近年他協助400多家企業在大灣區開拓市場，並在2018年推出著作《走進大灣區——港商如何落地前海/橫琴/南沙》。2020年因為疫情爆發，余大部分時間留港，他另闢蹊徑，開拓抖音市場講解進軍大灣區，累積播放次數達1.5億。

灣區創業選擇多 宜先打工了解市場

余日峰認為，年輕人在大灣區創業與香港最大的分別是大灣區提供的選擇很多。香港的大學畢業生到社會找工作，可以選擇的行業離不開金融、地產、旅遊和零售等；內地市場則大很多，很多分得比較細緻的行業也有生存空間，而且內地客戶亦很支持高科技和製造業。他舉例，如果在香港希望成為一名工業模具師傅，因為香港基本上已經沒有工業，很難有出路，「香港市場太細，一些工業根本無法生存；但在內地由於市場大，仍能找到足夠客戶，可以繼續做下去。」所以建議有興趣的香港青年可在這方面專修鑽研，成為出色的技術人才。

雖然內地商機處處，但余日峰認為，年輕人須先熟悉內地營商環境，不用急於創業。余日峰建議，有機會的話，港青可在內地工作一至兩年，先熟悉環境。如果擔心內地打工的工資比較低，可以在香港尋找一些有機會返內地工作的職位，從而增加對內地市場的了解，以及拓展自己的人脈。

另外，余又建議，有興趣創業的人士毋須把所有資金投放在生意上。他表示創業起始，很多時都要「交學費」，所以最好是先按照別人的步伐走一走，或與其他人合股，盡量減少自己所投入的資金，以免「一鋪清袋」。

「40清單」出爐 開公司時間料再縮

俗稱「40清單」的深圳綜合改革試點首批授權事項清單已出爐，當中提及要優化創業投資企業市場等措施，余日峰表示，在深圳開設一家公司所需的時間，已較幾年前大為縮短，最快10個工作天便可完成程序，他預期「40清單」之後，未來到深圳創業開公司的手續會進一步簡化。在「40清單」中，提及要優化創業投資企業市場准入和發展環境，鼓勵深圳制訂促進創業投資發展的地方法規，營造有利於創業投資發展的生態環境。

余日峰憶述，2016年在前海成立公司需時約兩個月，現在已縮短至約10個工作日，是一大進步。此外，橫琴、南沙等自貿區的手續程序也逐步簡化，雖然未簡化到像香港一樣數小時已可辦妥，但無疑已較幾年前大幅進步。不過，余日峰認為深圳在便利開公司方面仍有改善空間，如開設銀行戶口時有多項繁瑣的認證手續，這些都是有意在深圳創業的人士需要注意的地方。同時，在行業的資格互認上仍有一定限制，例如香港的專業人士，如執業律師、測量師等北上發展，要執業仍有一定限制，希望未來政策可以逐步放寬。

毋須實繳註冊資金 籲勿作大

在大灣區開公司，現在已經不需要實繳註冊資金，這跟10年前不同。余日峰說：「以往如果註冊100萬元註冊資本，必須要真的打入100萬元，並且要在公司成立的時候一次過打入去，但現在已經不需要了，現在是認繳制，基本上只要在公司開好後，營運期間任何時間，覺得需要時才打款入公司都可以，這樣為很多剛開始沒有業務的公司，提供了很大的彈性。」市場有個說法，就是註冊資金愈大愈好，因為可以予人公司實力較強的印象，余強烈不建議客戶這樣做，因為有限公司雖然是有限責任，但有限責任的有限程度有多大，正正就是由註冊資金金額決定。「假如你註冊了1億元，但沒有完全實繳，到時萬一公司因任何原因發生債務危機，你就必須把未實繳部分繳交，這樣才能把公司清盤，在這個情况，如果你未有實繳1億元，那你就要先補回1億元給公司，才能清盤。」

在內地開公司，必須界定經營範圍，在申請公司過程中，經營範圍是分兩種：一種是備案制，另一種是審批制。備案制的公司基本上把經營範圍寫好備案就可以，一般都能順利成立；審批制就是你必須要在其他部門得到一些許可，才可以正式開設公司，最典型需要有許可類型公司，就是一些金融類及投資類經營範圍公司，現在都必須要獲得金融辦的許可，才可以開立。

如有意在內地創業但又無從入手的人士，坊間有不少機構或企業會不定期舉辦工作坊，或提供收費服務以協助港人進入內地市場，以及教導如何獲取政府補貼。