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港聞二

稱沒反對收回贈 員工指蘋果公司無理解僱

【明報專訊】工聯會屬會香港I.T.人協會近期接獲超過80名蘋果公司員工求助，他們稱被指參與醫療計劃、健身計劃等公司員工福利後，收取回贈禮券或沒有參與課程，涉「損害公司利益」而被解僱，又說部分人被要求自動離職。有求助員工指相關做法過往沒違規，而近來被炒員工都是被指數年前違規。本報向蘋果公司查詢，截稿前未獲回覆。勞工處表示，不會評論個別個案，呼籲受影響者到勞工處尋求協助。

工聯會鄧家彪指出，不少蘋果員工數年前曾向公司查詢，可否接受參與體檢或健身計劃的贈品，公司未有反對，鄧家彪指蘋果發現自己有政策漏洞，卻向員工秋後算帳，質疑實際是「經濟裁員」，蘋果實為業績不佳而找藉口裁員，他說正協助部分人入稟勞資審裁處追討賠償。

參加醫療健身計劃收回贈禮券

在蘋果公司工作約9年的Dick（化名）今年3月接獲公司通知被解僱，指他在2018年參與價值逾萬元的體檢計劃後，收取贈品禮券6000元，指他違規並將他解僱，他表示，自己在2016至2018年都有參與同一體檢計劃，並獲得同等金額的禮券，一直沒有問題。

Dick稱，公司自去年4月起，以此理由分批解僱員工，此後包括他在內的在職員工已沒有參與相關計劃或沒有向公司申領費用，但仍被追究2018年的事件。

指一年炒200人 三成月薪逾5萬 「經濟才是實際裁員原因」

香港I.T.人協會理事長李廣宇表示，蘋果公司自去年4月至今年3月，分批解僱逾200人，綜合員工所述，超過七成被炒員工的年資超過5年，大部分月薪超過2萬元，三成月薪超過5萬元，李廣宇稱曾聯絡蘋果公司，一直未獲回覆。

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