疫下旅遊模式變 港人較以往親近大自然

李振庭表示，疫下復團首批團客大多過往一年要旅行三四次，「一聽到飛得就立刻走」。他形容，起初未出發時，團友都有點顧慮，但出發後發現歐洲並非如他們想像中恐怖，「好多客都以為歐洲人人都唔戴口罩，但其實去到好平穩，大家都會戴口罩，守防疫規矩」。

他笑說，從這批客身上留意到港人旅遊喜好正轉變，變得喜歡行山及親近大自然，「我哋今次行程到瑞士有一個lunch係野餐，過往搞野餐一定畀人鬧，但今次我哋去咗個草地，望住個湖，遠處有個雪山」，竟然意外的大獲好評。

搞野餐受歡迎 「以往實畀人鬧」

李振庭又舉例，過往客人嚮往住大型高級酒店，「有800間房嘅就代表好巴閉」，但這次團客卻希望住「細啲、遠啲」，「可能心理上覺得安全啲，另外遠離市區，可以放個寧靜嘅假期」。

為迎合新趨勢，李振庭計劃未來推更多接近大自然行程，現正接洽兩個包團，另計劃推「單車團」，「歐洲嘅路好窄，大型旅行巴士未必入到小路。如果搵兩個導遊，一前一後，用手機做講解，可以去到好多特別嘅地方」。他又說，此類單車團在歐洲已開始多年，「日本、中國內地、台灣都行咗6年，香港人過往太沉醉吃喝玩樂，唔識欣賞大自然」。

單車代替旅巴 歐洲小路遊歷

對於推大自然行程會否影響收入，他解釋，過往帶顧客到商場，旅行社分佣金的經營模式「已是幾十年前的事」，「過去十年都已實買實賣為主，賺錢模式都是靠收多些客人，及在網上收客減低成本」。