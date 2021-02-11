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港人太空遊冀明年啟航 漫遊4分鐘 暫9人10年前報名 現價逾350萬 每秒逾1.4萬

【明報專訊】飛上太空在無重力狀態下飄浮不再遙不可及，即將成為地球人的旅遊選擇，一趟4分鐘的太空體驗旅費需45萬美元（約351萬港元），即平均每秒1.46萬港元。代理維珍銀河太空旅遊的美麗華旅遊總經理李振庭表示，太空旅遊最快明年展開，初期先服務美國及歐洲客，其後便到香港及其他亞洲客，香港暫有9人報名，最早在2009年中以舊價報名，他們大多期待在上太空俯瞰地球。

暫未知美禁飛令 對港啟航影響

維珍銀河（Virgin Galactic）創辦人、年屆七旬的布蘭森7月乘「團結」號（VSS Unity）太空飛機遊覽太空，締造人類史上首次太空旅遊的歷史。不過，本月初美國有媒體披露當日太空船飛行路徑太偏，然而機師沒按安全做法中止飛行，美國聯邦航空管理局下達禁飛令，直至調查完成為止。李振庭稱暫未收到維珍銀河就此事的通知，未肯定對本地旅客的影響。

須體檢 嚴重高血壓心臟病禁參加

李振庭表示，美麗華獨家代理星馬泰台等及香港的太空旅遊，但星馬泰暫未有人報名，形容港人較有膽識和冒險精神，9人於2009至2011年間報名，當時平均約50多歲，即目前約60多歲，分別是5男4女。李估計客人都是「隱形富豪」，指「如果畀得起近200萬飛太空4分鐘，身家肯定唔只1000萬」。李振庭說，太空旅客報名後需要先檢查身體，不能有嚴重高血壓或心臟病，因為面對強大離心力時，這些病人或有危險。這批已報名旅客有人繳付了全費，有人繳付了訂金，但料他們也需重新檢查身體。

李說，這9個人都不願透露自己身分，大多都表示很希望能在太空俯瞰地球的景象。他又透露，第一個報名的客人，早於美麗華於2009年舉行記者會後第二日便報名。

李振庭又分享道，當時有客人說「人一世物一世，呢啲機會唔係咁容易有」，形容經歷會是「天上有地下無」；亦有客人指，「得地球先係咁靚，好似一粒藍色嘅水晶」，盼在健康情况許可下「盡快上去」。

報名費不包機票、住宿、保險開支

維珍銀河於上月初公布即將重新開售太空旅遊，但價格從25萬升至45萬美元。美麗華旅遊於2009年獲維珍銀河授權成為太空旅遊香港區唯一代理旅行社，當年報名團費為20萬美元（約156萬港元）。上述收費尚未包括從香港飛往美國的機票及住宿費用、保險收費等。李振庭指上月加價對9名已報名的港客無影響。

這趟每人耗資數以百萬港元的太空旅程只得4分鐘，以最新價格計算，每秒需要逾1.46萬港元。李振庭稱，按照維珍銀河的說法，平常人的體能可在4分鐘處於無重力狀態仍無不良反應，所以太空之旅歷時只得4分鐘。他說，一般人只需要在上太空前訓練3天，學習太空船知識便可，「如果要一年訓練，最後只有9個人可以上去，這盤就不是生意了」。

機艙16鏡頭全程幫旅客「打卡」

4分鐘時間有限，李振庭笑說其實「乜都做唔到」，但這4分鐘旅客可以解開自己的安全帶，在艙內「彈來彈去」，另外也有一面大鏡子，旅客也可一瞧自己飄浮的模樣。李振庭補充，太空飛機亦設有多個圓形窗，讓旅客俯視壯觀的地球。此外，機艙內有16個鏡頭，不斷拍攝旅客在太空興奮的畫面，旅客也毋須擔心無時間「打卡」。4分鐘後，太空飛機便會返回地球。從地面起飛到返回地平線，整個航程不超過兩小時。

明報記者 黃心悅

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