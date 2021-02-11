周永康梁繼平加入HKDC

曾於2019年七一進入立法會的《學苑》前總編梁繼平，則出任執行總監一職；立法會前議員羅冠聰留任顧問。此外，曾參與民主派初選的張崑陽、立法會前議員許智峯、內地維權律師滕彪亦加入HKDC顧問團隊。

見美國政策制訂者 盼為港民主奮鬥

香港民主委員會昨日發聲明表示，團隊本周已開展工作，接連與華盛頓的政策制訂者會面，冀連結國際組織等，形容在國安法下，當香港的公民社會受脅迫，團隊維持活力、團結，比過往更為重要；冀HKDC可為港人發聲、繼續為香港民主奮鬥。

周永康在facebook表示，作為過往關鍵10年香港公民社會運動孕育的一分子，有政治責任、相應道義為香港傾盡全力，「以回報扶拔我們的成長之地」。他表示，國際線並非奇門遁甲，但卻是全球反中浪潮、「重光香港之旅」中，必不可少的一條路徑，「在香港重光、自由重臨的一天前，我們都沒有言棄的空間」。

張崑陽亦稱，由熟悉香港及美國政治脈絡的港人帶領HKDC，值得令人期待，相信重整後HKDC的力量會更強大、以更好姿態連結海外港人。