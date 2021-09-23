賢學思政黃沅琳自首 警指涉串謀煽動顛覆

理大：黃此前已退學

黃沅琳原為理大學生會外務秘書，不過理大回覆稱，黃沅琳此前已從理大退學，由於她已不是理大學生，因此沒擔任任何學生組織職務或參與相關活動。朱慧盈為浸大生，浸大稱相關案件正由執法部門處理，不便評論。

警方表示，國安處昨在旺角區拘捕該名19歲女子，涉違反港區國安法第22及23條串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，正被扣查，又稱行動仍在進行，不排除有更多人被捕。據悉，國安處周一展開拘捕時，黃沅琳同為拘捕目標，但當日找不到她，遂發出通緝令。

王逸戰、陳枳森及朱慧盈日前被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，案件押後至今年11月3日再訊，3人被拒保釋，其間須還押。

今年反修例運動6．12事件兩周年前夕，黃沅琳與王逸戰在社交平台發放會在6月12日擺街站消息，兩人於6月11日涉煽惑他人參與非法集結，及宣傳或公布未經批准集結被捕。同年7月1日，兩人與陳枳森及一名女義工，在旺角擺街站時被指宣傳品有煽動成分，涉分發煽動刊物被捕。