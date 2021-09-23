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盧文端：民主黨罷選或被視對抗基本法

【明報專訊】民主黨將於下周日（26日）舉行會員大會，決定是否參選12月的立法會選舉。曾指民主黨不參選是「死路一條」的全國僑聯副主席盧文端昨日向本報表示，新選舉制度已成《基本法》的一部分，若民主黨會員大會否決參選，是對抗新選舉制度，有可能被外界定性為對抗《基本法》政制發展安排的政黨，屆時所有民主黨成員都有可能被質疑是否真誠擁護《基本法》和效忠特區。

另邊廂，曾擔任立法會議員多年的民主黨創黨成員李華明亦說，民主黨作為政黨應該參選盡量爭取議席，否則政黨將會「隱形」，若最終會員大會決定不參選，民主黨便應解散。李華明表明，民主黨若決定不參選、亦不解散，他會無奈退黨。

李華明稱不參選應解散

李華明4月時曾經批評新選舉制度是民主大倒退，又稱若中央只容許民主黨參選，拒絕其他泛民入閘，民主黨應杯葛選舉。李華明昨日表示，從澳門選舉、選委會選舉看到，中央是要「清一色」，但政黨若要參與，便只能依從規則，而他認為「政黨應盡量爭取空間、議席，否則做什麼政黨？」，稱若政黨沒有任何議席，「政府都唔使睇你台戲」，他說會在周日會員大會上表達有關意見，若最終民主黨決定不參選，他認為便應解散。他又重申自己「絕對不會參選」。

盧稱想入閘或需退黨

盧文端對本報表示，若民主黨大會通過「以對抗新選舉制度為目的的『罷選』決定」，有可能被定性是對抗基本法，民主黨成員以個人身分參選亦很難行得通，欲參選者若想入閘，除了退黨別無選擇。他認為，中央不會再容許通過選舉泛政治化去體現社會多元化，而民主黨「罷選」會惹中央反感，其對抗態度會令民主黨區議員的資格亦被質疑，他說，希望於政壇立足的民主黨成員，便不得不考慮退黨，否則將會面對被DQ，形容民主黨將面對類似公民黨的退黨潮，將「名存實亡、自行潰散」。

盧文端表示，除他以外，亦有其他選委對提名合資格泛民參選立法會持開放態度，但他重申，參選泛民必須愛國愛港，「與反中亂港分子劃清界線」。

相關字詞﹕李華明 盧文端 會員大會 立法會選舉 民主黨

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