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中學小息修葺 5樓鐵框墜操場 校內人質疑校方准上課日開工 無知會無圍封

【明報專訊】青衣中華基督教會燕京書院上周三天台籃球場工程期間，一個圍網連鐵框飛墜校內地下操場空地，當時地下操場並未圍封，意外中幸無傷亡。有校內人士表示，意外時正值小息，意外發生前剛有學生於操場上體育課，質疑校方批准於上課日開工，事前無知會師生、施工期間亦未圍封地下的操場，罔顧師生安危。校內人士提供一段錄音顯示，校方向師生承認工人當時未採取安全措施。學校回覆本報查詢時，無解釋上課日進行工程的原因；教育局稱，施工前工程顧問通常會聯同學校釐定工作時間及範圍，局方已即時暫停工程以調查意外原因。

圍網連框約4.5呎乘3呎

本報獲悉，上周三（15日）早上，工人於中華基督教會燕京書院天台籃球場進行更換金屬圍網工程時，其間一道圍網連鐵框由5樓飛墜地下，由相片可見，該道圍網連框估計約4.5呎乘3呎。該中學副校長梁大輝本周一（20日）回覆本報查詢時，確認意外於當日11時許發生，事件中沒有員生經過及受傷，校方事後迅速通知教育局有關意外，要求承建商停工，並於翌日早會上向全校交代。

有校內人士向本報提供一段校方事後於早會解說事件的錄音，提及工人當時沒有跟足安全程序，包括綁好鐵欄才開始拆卸、工人亦無用安全帶，校方事後已即時換走涉事工人，並與承辦商制定安全指引。

「校方認工人拆欄無綁好」

該名校內人士憶述，圍網墜地一刻「發生巨響」，當時正踏入小息時段，事發前約10分鐘亦有學生在操場上體育課，質疑校方為何批准於上課日進行高風險的修葺工程，而事前亦無通知師生及圍起地下受影響範圍，防止人們走近，「師生感到匪夷所思」，又懷疑學校「企圖推卸管理層責任」。本報曾就上述疑問向校方查詢，校方回覆時沒有回應以上疑問。

學校指承建商教局委派

教局：校方共同釐定工時

校方周一回覆本報的同日，亦發通告通知家長，即意外發生相隔5天，內容提及涉事承建商及工程公司是「教育局委派」，事發後「校方已迅速通知教育局」、「立即要求教育局的承建商停工」。

教育局回覆本報查詢時表示，早前批准燕京書院按「年度修葺機制」更換學校5樓籃球場圍網；在工程意外發生後，局方十分關注事件，已即時停止工程並調查事件成因，調查方向包括進行工程的時間、範圍及承辦商的安全措施是否恰當等。局方又表示，一般而言，在工程前，教育局委任的工程顧問會聯同學校釐定合適的工作時間及範圍，承辦商亦會評估風險以制訂所需採取的安全措施，例如圍封受工程影響的範圍、使用適當的工具及安全設備等，以確保工程安全進行。

明報記者

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