【Emily】初選案被告獄中度中秋 阿廷「靜盼再聚」 敖暉憶述失竊

馮達浚：將思念化作過活嘅動力

同案嘅尹兆堅就話，喺牢房中要睇一眼皎潔嘅圓月係一件奢侈嘅事，形容今年係佢最不一樣嘅中秋，佢亦感謝支持者鼓勵，令佢有力量可以面對漫長嘅磨練。

另一初選案被告岑敖暉提及獄中生活，話晚飯後獲發一杯奶同一個提子包做消夜，有一日佢冇食個包，用報紙包起放喺門口，翌日起身提子包不翼而飛，「然後才想到，那應是老鼠偷走了，是的，倉外還有包碎」。

馮達浚係同案被告，佢透過facebook向港人問好，希望大家喺牆外好好過日子，而非充斥離愁別緒，「我將絲絲思念化作成努力過活嘅動力，因為我希望重聚之時所呈現嘅，係一個更好嘅自己」。

黃文萱網上提供花燈紙樣

沙田前區議員黃文萱喺牆外繼續努力，喺網上提供紙花燈嘅樣辦，等大家自行下載整花燈。花燈有兩款，分別印有「念念不忘 必有迴響」、「海上生明月 天涯共此時 」。文萱話就算今年中秋未能同摯愛團圓，但我哋仍可以點起花燈，誠心許願。