港聞

港聞二

【Emily】初選案被告獄中度中秋 阿廷「靜盼再聚」 敖暉憶述失竊

【明報專訊】民主派立選初選案其中33名被告繼續還押，噚日首度喺獄中度過中秋節。民主黨林卓廷牆內傳訊，想同家人講一聲對唔住，因為唔能夠一齊過節，但頭上嘅明月照四方，「但願你地（哋）知道今夜仰首之時，我地都係望緊同一個月亮」。阿廷話當下好多同工、好友散落喺唔同監獄，「不知何年可再共襄。喺度隔空祝各位在囚好友平安，我會靜盼再聚之日嘅來臨」，仲祝大家中秋節快樂，人月兩團圓。

馮達浚：將思念化作過活嘅動力

同案嘅尹兆堅就話，喺牢房中要睇一眼皎潔嘅圓月係一件奢侈嘅事，形容今年係佢最不一樣嘅中秋，佢亦感謝支持者鼓勵，令佢有力量可以面對漫長嘅磨練。

另一初選案被告岑敖暉提及獄中生活，話晚飯後獲發一杯奶同一個提子包做消夜，有一日佢冇食個包，用報紙包起放喺門口，翌日起身提子包不翼而飛，「然後才想到，那應是老鼠偷走了，是的，倉外還有包碎」。

馮達浚係同案被告，佢透過facebook向港人問好，希望大家喺牆外好好過日子，而非充斥離愁別緒，「我將絲絲思念化作成努力過活嘅動力，因為我希望重聚之時所呈現嘅，係一個更好嘅自己」。

黃文萱網上提供花燈紙樣

沙田前區議員黃文萱喺牆外繼續努力，喺網上提供紙花燈嘅樣辦，等大家自行下載整花燈。花燈有兩款，分別印有「念念不忘 必有迴響」、「海上生明月 天涯共此時 」。文萱話就算今年中秋未能同摯愛團圓，但我哋仍可以點起花燈，誠心許願。

相關字詞﹕中秋節 岑敖暉 林卓廷 民主派初選案

上 / 下一篇新聞

7月訪問林鄭反修例事件「是否原諒自己」 港台Backchat主持無開咪兩周
7月訪問林鄭反修例事件「是否原諒自己」 港台Backchat主持無開咪兩周
控串謀煽動顛覆 賢學3人不准保釋
控串謀煽動顛覆 賢學3人不准保釋
路透稱北京促發展商助解樓荒 林鄭：現時地產商較願配合政策
路透稱北京促發展商助解樓荒 林鄭：現時地產商較願配合政策
網上鼓吹圖輕生者殺害官員 64歲男被捕
網上鼓吹圖輕生者殺害官員 64歲男被捕
選委會選舉點票11小時 選管會月內交報告 1小時點1.6張票 林鄭：問題嚴重
選委會選舉點票11小時 選管會月內交報告 1小時點1.6張票 林鄭：問題嚴重
新界分區會80選委將定期開會 推動擴權33人落選2019年區會
新界分區會80選委將定期開會 推動擴權33人落選2019年區會
扮公安沒收女生手機「禁錮」酒店 無業女控詐騙
扮公安沒收女生手機「禁錮」酒店 無業女控詐騙
潘母促管浩鳴解死結 送陳同佳赴台
潘母促管浩鳴解死結 送陳同佳赴台
李卓人放氣球案明年審 控方將召兩證人
李卓人放氣球案明年審 控方將召兩證人
大灣區GBA專題：灣區創業手冊
大灣區GBA專題：灣區創業手冊
商界加碼200份萬元抽獎 誘長者打針 配合外展接種服務 專車接載兼送超市券
商界加碼200份萬元抽獎 誘長者打針 配合外展接種服務 專車接載兼送超市券
林鄭：通關難大幅放寬防疫 飲食業料中秋生意升五成
林鄭：通關難大幅放寬防疫 飲食業料中秋生意升五成
嗇色園可藝中學全校恢復全日面授
嗇色園可藝中學全校恢復全日面授
貨櫃改裝「高級酒吧」 83人當場被捕
貨櫃改裝「高級酒吧」 83人當場被捕
修例引海外醫生 執照醫生協會促確保5年不「跳船」
修例引海外醫生 執照醫生協會促確保5年不「跳船」
官憂起底 拒中彈癌漢索警資料 稱無警身分亦可興訟 質疑為修訂索償
官憂起底 拒中彈癌漢索警資料 稱無警身分亦可興訟 質疑為修訂索償
疫情回穩 賞月熱鬧
疫情回穩 賞月熱鬧
城規會批准52宗工廈重建申請
城規會批准52宗工廈重建申請
男教師控狎13歲男生脫罪 官稱事主非誠實可靠
男教師控狎13歲男生脫罪 官稱事主非誠實可靠
殉職張耀升警報呼救儀器非運作狀態 消防隊目：或沒啟動
殉職張耀升警報呼救儀器非運作狀態 消防隊目：或沒啟動
包致金鄧楨續任終院非常任法官3年
包致金鄧楨續任終院非常任法官3年
海關檢走私極危石首魚魚肚
海關檢走私極危石首魚魚肚
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】區議員議辦丟空 房署倡短租畀其他議員
【Emily】區議員議辦丟空 房署倡短租畀其他議員
【Emily】林太月餅送記者 葉劉又曬旗袍
【Emily】林太月餅送記者 葉劉又曬旗袍
【Emily】水上樂園開幕 戴住口罩瀡天梯
【Emily】水上樂園開幕 戴住口罩瀡天梯