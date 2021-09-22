殉職張耀升警報呼救儀器非運作狀態 消防隊目：或沒啟動

消防隊目胡偉傑於2016年6月21日中午接替2樓迷你倉的火場入口指揮工作，檢查煙帽隊的裝備。他表示，入口指揮官一般要準備「呼吸器行動紀錄表」，記下煙帽隊進入火場的時間和裝備，但他上一更的指揮官沒有此紀錄表。他又稱，煙帽隊入火場前，應該用個人識別卡啟動衛士儀器，之後將識別卡及手寫識別牌交予指揮官保管，如果欠缺兩者，「我一定唔會畀佢入（火場）」。

被發現時呼吸氣瓶總掣已關

代表殉職高級消防隊長張耀升（終年30歲）家屬的大律師曾藹琪表示，根據消防處的報告，張耀升被發現時，由助理消防區長趙錫坤檢查裝備，趙確認張的手動警報掣仍有電，但呼吸氣瓶的總掣已關閉，至於手寫識別牌仍掛在氧氣瓶，身上不見識別卡。

胡偉傑解釋，如要知道張耀升的衛士儀器有否啟動，可以下載當中的使用數據。曾藹琪表示，消防處事後檢查張的衛士儀器，發現無法抽取數據。胡稱「以我經驗，有可能係無啟動警報器」。研訊明續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）