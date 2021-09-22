男教師控狎13歲男生脫罪 官稱事主非誠實可靠

強吻地方 男生說出3版本

被告黃福榮（28歲）被控於2019年4月13日，在其沙田住所內非禮男生X；以及同年10月某日，在九龍一間中學內襲擊X。

暫委裁判官陳曉明裁決時稱，X與被告關係親密，同意赴約到被告住所，而X就何處被強吻的證供不一致，X說首次強吻是在客廳，第二次強吻是他在書房執袋時發生，但被告家中的閉路電視片段顯示X的背囊一直放在客廳，亦沒拍到強吻，X其後承認記錯。

官：離開時喜悅非驚恐

另外，X曾供稱對被告突然從後擁抱感驚恐，惟陳官指出，片段可見X離開時神情喜悅，並不驚恐。陳官又稱，X旅行時會向母親要求與祖母同房，認為X與家人關係不錯，質疑他為何相隔9個月才向家人揭露此事，故認為X並非誠實可靠的證人；而其他控方證人包括X的母親，並無目擊事發經過，控方舉證不能達至毫無疑點，遂裁定被告罪脫。

X早前供稱，被告於前年4月13日邀請X到其家慶祝生日，被告從後擁抱他，並說「如果你係女仔一定追你」，X感驚恐，不敢反抗；其後被告先後兩度親吻他，更聲稱這是「好朋友的證明」。

補習老師涉非禮女童罪脫

另外，47歲補習老師鍾文安被指於2015至2016年間，在補習社內非禮一名案發時10歲的女童，包括揑胸、指插肛門等，被控3項非禮罪，案件昨日在東區裁判法院裁決。裁判官批評被告庭上證供不誠實可靠，例如他聲稱在教導女童用電腦時誤碰對方身體，認為被告身為成年人，理應注意避免接觸；但女童曾要求被告送禮物，案發後又與被告保持聯絡，裁判官對女童證供存疑，最終裁定被告全部罪名不成立。

【案件編號：FLCC345/21、ESCC611/21】