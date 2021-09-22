城規會批准52宗工廈重建申請

【明報專訊】目前全港有近1400幢工廈，政府2018年推出活化工廈新措施，容許1987年前落成的舊工廈重建項目，放寬最高非住用地積比率，上限為20%，有關申請需於3年內，即截至今年10月前提出。發展局昨日向立法會提交文件提到，截至今年8月底城規會共收到58宗申請，並批准52宗，其餘申請仍在處理。
料總樓面逾100萬平方米
發展局資料顯示，該52宗已獲城規會批准的申請，涉及的工廈地段大多位於觀塘、葵涌、荃灣、長沙灣及九龍灣，其中以觀塘區佔最多，有14宗獲批；其次是葵涌及荃灣區，分別有9宗及7宗獲批。當局稱，隨着建築工程於數年後完成，預計這些項目可望提供超過100萬平方米總樓面面積，其中商業和工業樓面面積比例約為1:1。
局方稱，與上一輪活化工廈計劃相比，現行計劃所收的重建工廈項目申請及獲批的宗數均較高，反映市場對容許重建時增加地積比率的措施反應相當正面。
正處理7宗整幢改裝申請
除申請重建外，地政總署在截至今年8月底，收到並正處理7宗有關整幢改裝工廈的地契豁免書申請，其中3宗已取得規劃許可，其餘4宗則毋須規劃許可。城規會亦批准了另外6宗整幢改裝工廈的規劃許可申請。
發展局又稱，正聯同地政總署與整幢改裝工廈的申請人洽商，希望樓宇內的特定樓面面積能涵蓋文化藝術、創意產業、創新科技、社會服務等用途，並稱申請人反應頗正面。
另外，政府於3月推出工廈重建「標準金額」補地價先導計劃，業主可選擇按「標準金額」就合資格的契約修訂補地價。當局稱，截至9月中，地政總署已收到5宗選擇按標準金額評估補地價的申請，其中4宗獲接納以「標準金額」補地價。