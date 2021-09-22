官憂起底 拒中彈癌漢索警資料 稱無警身分亦可興訟 質疑為修訂索償

原告為吳應武，被告為代表警務處長的律政司長。入稟狀指出，原告要求警方交代前年6月12日開槍和8月4日施襲警員、其上級姓名、警員編號及住址等。法官陳嘉信在判辭指出，原告沒有必要索取資料，原告稱「需要警員姓名興訟」是錯誤的。

官：涉事警與妻資料被印海報

陳官同意需辨認侵權者，惟原告能根據照片等描述涉事警員及事發經過，若要辨別涉事被告是警員，可將訴訟的法律文件寄往警察總部，他有足夠資料提出申索，而以描述辨別被告，亦不乏先例。

陳官考慮到此項申請對警員有「起底」風險，包括網上已廣傳涉及6．12事件的片段，涉及8月4日事件的警員和其妻子的資料被印上海報並張貼於其住所附近，致他們要遷居，該警員的個人資料和住址也被上載到互聯網。陳官指出，即使有必要向原告公開資料，法庭亦須考慮起底對警員造成的風險。縱使原告符合所有其他條件，因應目前本港起底情况嚴重，法庭不應行使酌情權批准申請。

兩事現場皆涉非法集結

官：警用武力或必須

陳官認為兩次事件均為非法集結現場，原告難以證明警員對其侵權，且原告只提供6．12事件的醫療報告，其傷勢不嚴重，警方當時使用武力可能是必須的。

陳官質疑原告以「釣魚」形式尋獲警員資料，目的是修訂索償訴訟，遂拒絕批出其申請，原告須支付訟費。

【案件編號：HCMP 2206/19】

明報記者

（反修例風暴）