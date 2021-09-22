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修例引海外醫生 執照醫生協會促確保5年不「跳船」

【明報專訊】港府提出修例增加「特別註冊」引入非本地培訓醫生，食物及衛生局前日（20日）會見多個醫學組織。與會的香港醫務委員會執照醫生協會昨表示，該會建議政府參考新加坡做法，就未能完成5年公營醫療服務的特別註冊醫生，作出有阻嚇性的賠款或懲罰，以確保引入的醫生起碼能有一定年期服務基層市民。

香港醫務委員會執照醫生協會表示，前晚獲邀與食衛局副局長徐德義及負責官員會面。

倡按人手空缺 每年制訂配額

該會認為，是次修例「存在漏洞」，因特別註冊醫生在培訓期間，了解香港考試模式及人事後，或輕易通過執業試提前「跳船」到私營市場，窒礙修例成效，建議參考新加坡，如醫生未能完成5年服務承諾，中途以其他形式或考試後離開，必須作出有阻嚇性的賠款或懲罰。

該會亦建議，當局應確保本地培訓及通過執業試的醫生，有優先選科和培訓權。特別註冊的醫生應在本地培訓醫生完成專科招聘後，才根據各學科實際缺乏的人手，每年定出配額招聘。

協會重申，醫委會執業試是最公平公正的引入醫生制度，惟考試因疫情停辦近兩年，年底復考的臨牀考核部分只有72個配額，令眾多考生需抽籤考試。該會質疑「政府一邊說不夠醫生，面對經正式考試來港的醫生卻多加阻撓」，是本末倒置。

指局方會上稱醫專把關

協會理事王喬峯補充，局方回應會繼續聆聽各界聲音，指引入海外醫生的質素由醫學專科學院把關，惟前日會上未有醫專代表。

相關字詞﹕食物及衛生局 醫生註冊條例 海外醫生

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