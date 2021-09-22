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貨櫃改裝「高級酒吧」 83人當場被捕

【明報專訊】警方聯同消防上月起展開聯合行動，在新界搗破8個無牌經營的非法場所，全部由活躍於上水的黑幫和勝和操控，拘捕145人，其中包括一間位於元朗田心、由不法分子以100萬元改裝貨櫃而成的高級酒吧。

警搗8非法場所 共拘145人

警方新界北總區反三合會行動組及消防在元朗、大埔及邊境等地搗破共8個非法場所，包括1間無牌酒吧、4間非法賭檔及3個非法加油站，檢獲大量酒精、非法柴油及營運器材等總值68萬元的證物。

被捕的145人包括84男61女，年齡介乎16至76歲，其中有3人持雙程證，另有14人懷疑有黑社會背景。被補者有兩名16歲少女，均涉光顧無牌酒吧被捕，其中一人報稱學生，另一人報稱為兼職美容師。

警方稱，上月8日突擊搜查田心一個貨櫃，發現有黑幫集團以100萬元，把兩個約20呎長的大貨櫃改裝合併成一間室內面積達800方呎、可容納100人的無牌酒吧，並加裝音響、燈光、卡拉ok、高級梳化及吧枱等，又安裝隔音棉，企圖令場所更加隱蔽。警方隨即拘捕在場83人，包括兩名職員，並票控所有人違反限聚令。

破3非法油站4賭檔

消防在行動中亦搗破3個位於上水文錦渡的非法油站，檢獲3萬公升柴油及一批入油工具，市值30萬元，同時亦截查3架運送柴油的油缸車，拘捕6人。消防將考慮撒銷及沒收涉案油缸車的運送危險品牌照，並向法庭申請充公該批柴油。

消防提醒市民，非法油站的消防安全無保證，一旦發生火警或會造成嚴重人命傷亡及財產損失。

另外，警方稱上月搗破4個非法賭檔，拘捕共56人，檢獲現金、籌碼及賭具等總值逾18萬元，所有被捕人均被票控違反限聚令，部分已被落案起訴。連同貨櫃酒吧中被票控的人，料總罰款額高達70萬元。

相關字詞﹕非法油站 非法賭檔 無牌酒吧 三合會

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