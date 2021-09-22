林鄭：通關難大幅放寬防疫 飲食業料中秋生意升五成

月餅多賣三成 料因失業改善

香港餐務管理協會主席梁振華昨在港台《千禧年代》表示，預計今年中秋飲食業生意額較去年升五成，他解釋，去年7、8月本港爆發第三波疫情，而今年疫情穩定，已清零很長時間，且政府推出消費券，形容市民消費信心非常好。他又說，今年月餅銷情也比去年多三成，估計與今年失業率較去年回落有關。

梁振華表示，多數大型中式酒樓近日已經變為D類食肆，由於D類食肆每枱可以坐12人，預計比起每枱只能坐6人的C類食肆的生意額高一倍以上。

梁振華又說，由於安心出行可儲存疫苗接種紀錄，因此食肆很容易檢查顧客有沒有打針。D類食肆除了每枱可坐12人，亦可營業至凌晨兩點，條件是所有員工都已打兩針疫苗，食客最少有三分之二已打一劑疫苗，且一定要用安心出行、不能填表。

此外，特首林鄭月娥昨出席行會前表示，知道很多餐廳和酒樓已屬C類或D類運作模式，未來一兩天市面應更暢旺。她又說，各地經驗顯示，若防疫鬆懈，就可能透過外地輸入病毒，內地也不時因此爆疫，由於希望和內地通關，故本港要做到外防輸入、內防擴散，令內地衛生當局或聯防聯控機制對本港的防疫抗疫策略及能力感到放心，「暫時希望市民諒解，我們難以大幅度放寬防疫措施」。

林鄭：沒聽聞冬奧後通關

被問及是否要等明年北京冬奧結束才能與內地雙向通關，林鄭月娥說沒聽聞通關與冬奧有關，相信冬奧與通關是兩回事。

中小企「還息不還本」延長

林鄭月娥又表示，部分行業仍受疫情重創而面對資金周轉等困難，因此會延續部分原本將在10月底到期的減租金、減收費措施，其中中小企融資擔保計劃之下的「還息不還本」安排，將延長6個月至明年6月，與銀行業合作的「預先批核還息不還本」計劃延長6個月至明年4月。

（新冠疫情）