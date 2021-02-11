商界加碼200份萬元抽獎 誘長者打針 配合外展接種服務 專車接載兼送超市券

本港的整體接種率由8月21日的58%，增至昨日的65.6%；各年齡群組中，長者接種率最低，70至79歲39.02%已接種，年滿80歲者僅13.76%，對比一個月前，兩個群組接種率分別提升5.71和3.28個百分點。

信和抽樓登記延至11月

信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司與華人置業集團昨宣布，延長第二輪新冠疫苗接種抽獎活動登記日期，由原來的本月底延至11月30日；若於截止登記日期或之前，全港有500萬或以上人口接種至少一針，凡年滿18歲並已接種的香港永久居民，均再有機會贏得觀塘凱滙1房住宅單位，該單位實用面積約468平方呎，價值約1200萬元。黃廷方慈善基金又宣布捐出200份每份價值1萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額，透過抽獎送予70歲或以上已打針的香港居民。

公務員事務局昨表示，政府新冠疫苗外展隊將於明日（23日）起，一連3日到石籬社區會堂提供接種服務，讓街坊尤其是長者即場接種科興疫苗。另葵青工商業聯會亦推出鼓勵計劃，限60歲或以上參與，於接種當日會安排專車接送，接種第一針後可換領200元超市禮券。

打針外展一連3日駐石籬

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在港台《千禧年代》表示，疫苗接種中心擴大「即日籌」安排對不懂電腦預約的人士有幫助，相信可提高他們的接種意欲。他又指，目前未接種的市民可能由於心理關口，認為提供餐飲券優惠等打針誘因未嘗不可。營運疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡在同一節目表示，近期預約打針人數下滑，以其中心為例，每日約1000人，料擴大即日籌後，可能每日多數百人打針。

本港昨增1宗輸入個案，為34歲男子，驗出L452R變異病毒株。他本月19日法國抵港，已打針及驗出抗體。

明報記者

（新冠疫情）