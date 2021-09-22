港聞

港聞二

潘母促管浩鳴解死結 送陳同佳赴台

【明報專訊】涉在台灣殺害女友潘曉穎的疑犯陳同佳，因洗黑錢罪在港服刑後出獄已近兩年。潘曉穎母親昨稱，要度過第4個沒有女兒陪伴的中秋節，惟陳同佳仍未赴台，香港及台灣當局不溝通，她希望協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴「解開這個死結」。管浩鳴回覆稱，陳同佳何時去台灣自首視乎手續何時批准。

管：陳何時赴台視手續批准時間

管浩鳴周日稱陳同佳依舊會到台灣投案，但未交代具體日期。潘曉穎母親昨透過「MIHK.tv」向管浩鳴發表錄音稱，管曾對她說她們家庭與陳同佳「一樣慘」，但她已永遠無法與女兒見面及傾偈，「你知我們有多痛心、難過？」並質疑「陳同佳這殺人棄屍犯，卻可在中秋享天倫之樂」。

潘母稱去年12月她送了一個行李篋給陳同佳，未知陳有否收到及有何感想。她稱自2018年起不斷致函政府，但「警方至今仍保住這殺人犯」，而香港及台灣不願溝通處理陳同佳問題，她希望管浩鳴盡快「解開這死結」，研究由疑犯親自帶證據赴台、在港審理該案等，並希望港府能在本屆任期內解決女兒案件。　

管浩鳴回覆，十分明白潘媽媽感受，至於陳同佳何時赴台自首，要視手續批准時間，而潘媽媽交給陳的東西，已按陳的意願處理。

保安局回應稱，特區政府一直希望陳同佳可盡早赴台承擔法律責任，而批准陳同佳赴台承擔法律責任的主導權在台灣當局，局方不會評論任何人是否受警方保護。

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