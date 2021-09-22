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扮公安沒收女生手機「禁錮」酒店 無業女控詐騙

【明報專訊】一名浸大女學生早前接獲來電，對方自稱內地公安，並指她牽涉一宗內地洗黑錢案，相約她到北大嶼山一酒店房接受調查。女生到埗後手機被沒收，騙徒致電女生父母訛稱女生已遭綁架，索取2000萬元贖金。警方昨凌晨到酒店拘捕一名涉案女子，暫控她串謀詐騙，明日提堂。

訛稱綁架事主 索2000萬贖金

一名內地出生、早年來港獨居的19歲劉姓女子，就讀浸大二年級，上周三（15日）接獲來電，對方自稱內地公安，稱事主牽涉內地一宗洗黑錢案，要求她配合調查。事主不虞有詐聽從指示，前日到北大嶼山一間酒店與一名女子見面。該女子訛稱調查須保密，要求事主交出手機及手機密碼，命令她獨留酒店房間，不得與外界聯繫，直至「案件」完成調查。

女子取得事主手機後，詐騙集團其他成員即致電事主父母，訛稱事主已被綁架，並要求2000萬元贖金，事主父母正在內地工作，故託香港親友於同日黃昏報警，親友其間一直與騙徒周旋，對方一路降低要求贖金至三四十萬元。

獨留酒店房沒人看管

警指事主天真沒逃走

警方昨凌晨3時到酒店突擊搜查並尋回事主，同時拘捕一名22歲胡姓無業女子，並檢獲5部電話、3部電腦、1張偽冒國際刑警證件及現金約1萬元，相信該證件用作其他騙案。警方落案暫控胡女一項串謀詐騙罪，明日在沙田裁判法院提堂。案件中事主無受傷，家人亦無金錢損失。

新界南總區重案組第一隊署理總督察周文軒表示，調查發現詐騙集團招募市民假扮內地公安或國際刑警等一同犯案，包括禁錮或交收贖金。據悉警方相信今次被捕人僅為集團前線成員，亦曾經是電話騙案受害人，受招攬收取酬勞協助詐騙，案中因事主實質未有被限制活動，騙徒亦無派人看管，故不涉非法禁錮，相信事主因「較天真、較乖」配合騙徒要求。

相關字詞﹕串謀詐騙 假冒官員 電話騙案

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